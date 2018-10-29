Вегас выиграл у Оттавы в овертайме, Лос-Анджелес победил Рейнджерс в НХЛ

"Чикаго" дома уступил "Эдмонтону".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Лос-Анджелес – Рейнджерс – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 11 Наместников (Бучневич), 0:2 – 27 Деанджело (Хауден, Наместников), 1:2 – 31 Браун (Даути, Ковальчук), 2:2 – 33 Ковальчук (Копитар, Даути), 3:2 – 50 Льюис (Ковальчук, Кемпе), 3:3 – 55 Спунер (Шей, Деанджело), 4:3 – 59 Мартинес Каролина – Айлендерс – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Ли (Ледди, Бэйли), 1:1 – 21 Терявяйнен (ван Римсдайк, Ахо), 1:2 – 34 Пулок (Бэйли, Ли) Детройт – Даллас – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Шайбы: 0:1 – 11 Смит (Линделль, Клингберг), 1:1 – 24 Манта (Грин, Нюквист), 2:1 – 44 Бертуцци (Гленденинг, Крунвалль), 3:1 – 49 Эрикссон (Ванек, Ларкин), 3:2 – 59 Факса (Сегин, Клингберг), 4:2 – 59 Абделькадер (Ларкин, Дэйли) Чикаго – Эдмонтон – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 11 Сибрук (Кит, Кэйн), 1:1 – 18 Кэссиан (Хайра, Нерс), 1:2 – 60 Макдэвид (Драйзайтль) Анахайм – Сан-Хосе – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 2 Кутюр (Гертл, Бернс), 1:1 – 4 Мэнсон (Хенрик, Гецлаф), 1:2 – 22 Шартье (Майер, Гертл), 1:3 – 24 Майер (Карлссон, Кутюр), 2:3 – 36 Оберг (Гецлаф, Велински), 3:3 – 48 Оберг, 3:4 – 62 Майер (Донской) Вегас – Оттава – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 3 Дюшен (Сиси, Дзингел), 0:2 – 28 Райан (Стоун, Шабо), 1:2 – 35 Так (Хаула), 2:2 – 38 Ривс (Хаула, Миллер), 2:3 – 47 Дзингел (Шабо, Уайдман), 3:3 – 48 Так (Холден), 4:3 – 62 Маршессо

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