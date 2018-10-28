Кременчуг забросил в ворота Ледяных Волков 10 шайб в матче УХЛ

Победа позволила "Кременчугу" завершить 13-й тур на первом месте.

В воскресенье в Украинской хоккейной лиге состоялся один поединок. "Кременчуг" на выезде обыграл "Белый Барс" со счетом 10:2. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Уже в первом периоде гости добыли преимущество в три шайбы. На голы Киселева, Цыпнятова и дубль Фурсы "Волки" ответили только точным попаданием Микульчика.

Во втором и третьем периодах ситуация не поменялась. В итоге хозяева пропустили 10 шайб, забив лишь две. Победа позволила "Кременчугу" завершить 13-й тур на первом месте — у кременчужан 33 очка. А вот "Ледяные Волки" замыкают турнирную таблицу, пропустив в 13 матчах 78 шайб.

Ледяные Волки — Кременчуг 2:10 (1:4, 1:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 Киселев (Зайцев), 1:52; 0:2 Фурса (Зайцев, Киселев), 4:34; 1:2 Микульчик, 5:14; 1:3 Фурса (Кришпенц — меньш.), 10:56; 1:4 Цыпнятов (Горлушко, Муртыщев), 19:34; 1:5 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:52; 1:6 Горлушко (Муртыщев — больш.), 29:33; 1:7 Савченко (Толстушко, Кривошапкин), 31:34; 2:7 Боронило (Черемнов, Дворник — больш.), 33:28; 2:8 Ефимочкин (Муртыщев), 38:26; 2:9 Фурса (Зайцев, Киселев), 42:18; 2:10 Кривошапкин (Полищук), 52:53.