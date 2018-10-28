Вашингтон по буллитам обыграл Калгари в чемпионате НХЛ

"Коламбус" в овертайме одолел "Баффало".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. Нью-Джерси – Флорида – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 19 Палмиери (Хишир, Сиверсон), 2:0 – 23 Холл (Хишир, Палмиери), 3:0 – 33 Колман (Зэйджак, Мюллер), 3:1 – 55 Мэтисон (Юбердо), 3:2 – 59 Хоффман (Дадонов, Йэндл) Филадельфия – Айлендерс – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) Шайбы: 0:1 – 11 Комаров (Бойчак, Пелек), 0:2 – 13 Бовилье (Барзэл, Эберле), 0:3 – 24 Нелсон (Ли, Бэйли), 1:3 – 26 Лехтеря, 1:4 – 48 Пелек (Ли), 1:5 – 48 Нелсон (Ли), 1:6 – 51 Ли (Бэйли, Барзэл) Нэшвилл – Эдмонтон – 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Шайбы: 0:1 – 11 Каджула (Ридер, Нерс), 0:2 – 24 Драйзайтль (Лучич, Макдэвид), 1:2 – 38 Форсберг (Суббан, Джохансен), 1:3 – 38 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс), 1:4 – 44 Драйзайтль (Клефбом, Ридер), 2:4 – 44 Форсберг (Арвидссон, Джохансен), 3:4 – 55 Форсберг (Суббан, Джохансен), 3:5 – 58 Каджула Калгари – Вашингтон – 3:4 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 9 Врана (Кузнецов), 1:1 – 14 Хэмоник (Годро, Монахан), 1:2 – 14 Оши (Кузнецов, Овечкин), 2:2 – 16 Линдхольм (Джиордано, Годро), 2:3 – 37 Нисканен (Яшкин, Коннолли), 3:3 – 58 Ткачак (Джиордано, Андерссон) Бостон – Монреаль – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 9 Галлахер (Улле, Пека), 0:2 – 10 Доми (Лехконен, Друэн), 0:3 – 59 Джорди Бенн (Лехконен) Торонто – Виннипег – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 9 Коннор (Бафлин, Уилер), 0:2 – 31 Шайфли, 1:2 – 46 Кадри (Марнер, Хэйнси), 2:2 – 56 Гардинер (Марнер), 3:2 – 57 Капанен (Хайман, Таварес) Коламбус – Баффало – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Окпосо (Нелсон, Томпсон), 1:1 – 8 Дюбуа (Панарин), 1:2 – 14 Скиннер (Айкел, Маккейб), 2:2 – 21 Панарин (Эткинсон, Дюбуа), 3:2 – 36 Эткинсон (Веренски, Нэш), 4:2 – 37 Эткинсон (Харрингтон, Фолиньо), 4:3 – 42 Поминвилл (Маккейб, Айкел), 4:4 – 44 Миттлстадт (Скиннер, Поминвилл), 5:4 – 60 Панарин (Дюбуа) Сент-Луис – Чикаго – 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) Шайбы: 1:0 – 1 О′Райлли (Парайко, Сэнфорд), 1:1 – 3 Кэйн (Саад, Анисимов), 2:1 – 5 Сэнфорд (О′Райлли, Перрон), 2:2 – 18 Анисимов (Кэйн), 3:2 – 21 Тарасенко (О′Райлли, Данн), 4:2 – 25 Бозак (Сэнфорд, Сундквист), 4:3 – 36 Кэйн (Йокихарью, Анисимов), 5:3 – 55 Тарасенко (Шварц, Пьетранжело), 6:3 – 58 Пьетранжело (Шенн, Баумистер), 7:3 – 59 Стеен (Пьетранжело, Шенн) Миннесота – Колорадо – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 5 Барберио (Каменев), 1:1 – 27 Гранлунд (Э.Стаал, Нидеррайтер), 2:1 – 50 Э.Стаал (Цукер, Гранлунд), 3:1 – 57 Брудин (Фер, Сперджен), 3:2 – 59 Ландескуг (Бэрри, Рантанен) Аризона – Тампа-Бэй – 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 6 Оэстерле (Хиностроза, Ричардсон), 2:0 – 8 Келлер (Гальченюк, Демерс), 3:0 – 12 Степан (Голигоски, Перлини), 4:0 – 28 Хиностроза (Раанта, Голигоски), 5:0 – 31 Грабнер (Ричардсон), 6:0 – 48 Грабнер, 6:1 – 49 Эрни (Гурде, Джонсон), 7:1 – 52 Паник Ванкувер – Питтсбург – 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) Шайбы: 0:1 – 25 Кессел (Малкин, Мяяття), 0:2 – 36 Кросби (Генцел, Симон), 0:3 – 54 Малкин (Спронг), 0:4 – 55 Малкин (Хагелин, Кессел), 0:5 – 57 Кросби (Генцел, Олексяк)

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