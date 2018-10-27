«Донбасс» всухую обыграл «Белый Барс» в матче УХЛ

Дублем отметился Виталий Лялька.

В Дружковке матчем между «Донбассом» и «Белым Барсом» продолжился 13-й тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт лиги.

Первый период команды начали более-менее равно, однако уже к середине первого периода дончанам удалось навязать свою игру и дважды отличиться в воротах Александра Качулы – обе шайбы на свой счёт записал лучший бомбардир текущего розыгрыша УХЛ Виталий Лялька. Это позволило донецкой команде не просто завладеть комфортным игровым, но и больше моральным преимуществом.

Во втором периоде действующий чемпион Украины только наращивал свой прессинг и смог ещё дважды прошить голкипера белоцерковцев, а команда Константина Буценко только несколько раз "огрызнулась" в ответ, но заброшенными шайбами отметится так и не смогла.

Третью двадцатиминутку команды сыграли на равных – «барсы» неистово летели вперёд, стараясь отыграться, а «Донбасс» уверенно сдерживал все выпады противника. Таким образом дончане заработали важные три очка, а голкипер Богдан Дьяченко оформил первый в текущем розыгрыше Украинской хоккейной лиги.

Напомним, что завтра, 28 октября, в 12:45 13-й тур Украинской хоккейной лиги закроют «Ледяные Волки» и «Кременчук».

Ранее сегодня в Харькове «Днепр» уверенно обыграл МХК «Динамо».

«Донбасс» – «Белый Барс» 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Лялька (Захаров), 08:48; 2:0 Лялька (Захаров, Смирнов - больш.), 11:19; 3:0 Денискин (Костиков), 28:13; 4:0 Мостовой (Чердак), 11:34;