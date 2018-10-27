«Днепр» обыграл МХК «Динамо» в гостевом матче УХЛ в Харькове

Три шайбы херсонцы забросили во втором периоде.

В Харькове состоялся матч 13-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Днепром». Ранее херсонцы дважды переигрывали "динамовцев": 3:1 и 4:1 соответственно.

Сегодняшний матч завершился со счетом 2:5, сообщает официальный сайт турнира.

Уже на 12-й минуте матча Алексей Янишевский "размочил" голкипера МХК «Динамо» Тимура Мамедова. Несмотря на череду удалений херсонцев во втором периоде, именно «Днепр» смог увеличить разрыв в счёте – сначала Сергей Афанасьев реализовал большинство, а затем по шайбе забпросили Николай Коляда и Андрей Жвачкин.

На старте третьего периода одну шайбу МХК «Динамо» отыграл усилиями Никиты Олейника. Продолжая давить на ворота «Днепра», харьковчане заработали два удаления подряд – и капитан херсонской команды Николай Коляда реализовал двойное численное преимущество. "Динамовцы" смогли забросить в ворота Олега Петрова ещё одну шайбу – отличился Игорь Худяков, и эта шайба стала последней в матче.

Таким образом, «Днепр» оформил десятую победу в сезоне в основное время, и как минимум до завтрашнего дня оторвался от «Кременчука» на 3 очка.

МХК «Динамо» - «Днепр» 2:5 (0:1; 0:3; 2:1)

Шайбы: 0:1 Янишевский (Золотухин), 11:14. 0:2 Афанасьев (Золотухин, Пугачёв - больш.), 22:34. 0:3 Коляда (Янишевский), 26:18. 0:4 Жвачкин (Золотухин), 39:50. 1:4 Олейник (Ромащенко, Жовнир), 43:26. 1:5 Коляда (Бондаренко, Мацейко - двойн. больш.), 52:04. 2:5 Худяков (Кобиков, Матвиенко), 52:57.