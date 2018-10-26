Минимальная победа «Белого Барса», реванши «Днепра» и «Донбасса» - обзор тура УХЛ

Состоялись три матча 12-го тура УХЛ.

25 октября завершился двенадцатый тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого «Белый Барс» минимально обыграл «Ледяных Волков», «Днепр» в серии послематчевых бросков впервые в сезоне одолел «Кременчук», а «Донбасс» добыл волевую победу над МХК «Динамо».

«Ледяные Волки» – «Белый Барс» 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Очень драматичный матч в Киеве выдали оба клуба, ведь изначально было понятно, что ни одна из этих команд уступать свои три очка точно не захочет. Так оно и случилось – счёт был открыт только на экваторе встречи, а до этого момента "барсы" и «Волки» на равных бились за право забросить первыми.

В этом случае удача улыбнулась белоцерковцам, которые за 10 секунд дважды поразили ворота Никиты Глотова и обеспечили себе комфортное преимущество. Однако, уже в третьей двадцатиминутке киевляне героически сравняли счёт и могли бы доводить дело до овертайма, но два удаления сыграли с хозяевами злую шутку и Евгений Тимченко в формате 5х3 отправил решающую шайбу в ворота «Волков», чем обеспечил своей команде пятую строчку в турнирной таблице.

«Кременчук» - «Днепр» 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1)

Центральный поединок тура состоялся в Кременчуге, где лидеры турнирной таблицы боролись за первое место в текущем розыгрыше УХЛ. Как и предсказывалось, встреча выдалась не самой результативной, но зрелищной и яркой, а именно за это болельщики и любят хоккей.

Судьба этого матча решилась только в серии послематчевых бросков, и сходу было видно, что ни одна из команд не хотела сдавать позиции и отдавать заветные три очка. Однако в серии буллитов удача улыбнулась херсонской команде, и они смогли впервые обыграть противника из Кременчуга. Победный бросок на свой счёт записал форвард «Днепра» Роман Мацейко.

Теперь у "горожан" и херсонцев по тридцать очков в турнирной таблице после 12 поединков и таким образом эти команды делят первое место в текущем розыгрыше УХЛ.

Отметим, что в створе ворот «Кременчука» дебютировал голкипер Георгий Бояршинов и дебютировал он в составе очень неплохо, а это значит, что у Никиты Гордюшина появился ещё один конкурент на место в основе.

«Донбасс» - МХК «Динамо» 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)

Этот матч для дончан стал своеобразным реваншом за проигранный до этого поединок. И хоть по ходу встречи команда Сергея Витера дважды уступала, позволяя оппоненту из Харькова выходить вперёд, но всё же в третьем периоде действующий чемпион Украины дожал "динамовцев" и закончил матч со счётом 5:3.

Таким образом донецкий клуб реабилитировался перед собственными болельщиками и добыл нужные три очка. Отметим, что «Донбасс» сократил отставание от 1-2 места до 6 очков, а МХК «Динамо» остаётся на 4 месте с 9 очками.

Сейчас для «Донбасса» задача номер один – это вернуться в гонку лидеров чемпионата и наращивать свою мощь, после проигранных поединков лидерам «Кременчуку» и «Днепру». А команде Александра Сеуканда вновь предстоит большая работа над ошибками и концентрацией.