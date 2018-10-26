"Лос-Анджелес" уступил в шестой раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Кингз проиграли Миннесоте со счетом 1:4.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Лос-Анджелес" (2-7-1) потерпел шестое подряд поражение в основное время и официально провалил начало сезона.

Кингз проиграли Миннесоте со счетом 1:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Уайлд" (5-2-2) одержали четвертую победу подряд и продлили серию домашних матчей без поражений в основное время до шести (4-0-2). В первом и втором периодах у "Миннесоты" отличились Эрик Фер и Юнас Бродин. В начале третьего "Кингз" отыграли одну шайбу усилиями Кайла Клиффорда, но на большее оказались неспособны. На последней минуте Микаэль Гранлунд и Микко Койву забили по голу в пустые ворота.

"Проиграть такой матч неприятно, - сказал тренер "Кингз" Джон Стивенс. - В конце концов, важны лишь два очка вне зависимости от того, как ты играл. Ребята сегодня старались, но мы должны лучше реализовывать моменты. Мы занимаемся этим делом ради побед. И когда у тебя это не получается, ничего веселого не происходит".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

25 октября.

Бостон – Филадельфия – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 33 Хара (Хейнен), 2:0 – 37 Дебраск (Кэмпфер, Крейчи), 3:0 – 59 Хара (Галак)

Баффало – Монреаль – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Доми (Лехконен), 1:1 – 31 Поминвилл (Маккейб, Скиннер), 1:2 – 36 Армия (Котканиеми, Улле), 2:2 – 37 Поминвилл (Миттлстадт, Скиннер), 2:3 – 46 Доми (Ниеми, Петри), 3:3 – 53 Райнхарт (Шири, Маккейб), 4:3 – 58 Окпосо (Скиннер, Далин)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Сиверсон (Холл, Палмиери), 1:1 – 14 Вебер (Йернкрук, Фиала), 2:1 – 19 Хишир (Палмиери, Холл), 2:2 – 33 Арвидссон (Йоси, Террис), 3:2 – 33 Хишир (Ватанен, Палмиери), 3:3 – 53 Форсберг (Джохансен, Суббан), 3:4 – 63 Террис (Экхольм)

Сент-Луис – Коламбус – 4:7 (2:1, 1:3, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 4 Тарасенко (Марун, О′Райлли), 2:0 – 12 Шварц (Шенн), 2:1 – 16 Дженнер (Веренски, Мюррей), 2:2 – 22 Дюклер (Харрингтон, Бьоркстранн), 2:3 – 23 Дженнер (Андерсон, Фолиньо), 2:4 – 28 Савар (Харрингтон, Панарин), 3:4 – 31 Стеен (Эдмундсон), 3:5 – 40 Андерсон (Мюррей, Панарин), 3:6 – 42 Дюклер (Веннберг, Веренски), 3:7 – 46 Джонс (Эткинсон, Панарин), 4:7 – 52 Сэнфорд (Бозак, Данн)

Миннесота – Лос-Анджелес – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Фер (Сутер, Фолиньо), 2:0 – 34 Брудин (Дабник, Койл), 2:1 – 43 Клиффорд, 3:1 – 59 Койву (Фер), 4:1 – 59 Гранлунд (Сутер, Паризе)

Чикаго – Рейнджерс – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Тэйвс (Кроуфорд, Кит), 1:1 – 4 Бучневич (Хауден, Смит), 2:1 – 30 Фортен (Мэннинг, Шмалц), 3:1 – 55 Кэйн (Дебринкат, Анисимов), 4:1 – 58 Дебринкат (Йокихарью, Кагун)

Даллас – Анахайм – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Дикинсон, 1:1 – 8 Гецлаф, 2:1 – 11 Полак (Ричи, Дикинсон), 2:2 – 23 Гецлаф (Ракелль, Ричи), 3:2 – 24 Хейсканен (Шор, Спецца), 4:2 – 31 Янмарк-Нюлен (Клингберг, Хонка), 5:2 – 38 Дикинсон (Питлик)

Калгари – Питтсбург – 1:9 (0:3, 0:4, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Кросби (Брассар, Летанг), 0:2 – 14 Хернквист (Малкин, Кросби), 0:3 – 19 Раст (Олексяк, Симон), 0:4 – 21 Кессел (Брассар, Малкин), 0:5 – 26 Хернквист (Думулин, Шейэн), 0:6 – 29 Кессел (Раст, Летанг), 0:7 – 39 Джонсон (Мяяття, Брассар), 0:8 – 53 Генцел (Кросби), 1:8 – 58 Нил (Дубе, Монахан), 1:9 – 58 Каллен (Симон)

Эдмонтон – Вашингтон – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Бушар (Ридер, Ямамото), 2:0 – 30 Нюджент-Хопкинс, 2:1 – 32 Бураковски (Карлсон, Дауд), 3:1 – 49 Чейссон (Ларссон, Ридер), 4:1 – 58 Макдэвид (Тэлбот, Нюджент-Хопкинс)

Аризона – Ванкувер – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 20 Голигоски (Казинс, Экман-Ларссон), 1:1 – 22 Арчибальд (Годетт, Стечер), 2:1 – 43 Келлер (Гальченюк), 3:1 – 52 Ричардсон (Коннотон), 4:1 – 58 Крауз (Грабнер)