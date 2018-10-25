«Донбасс» добыл волевую победу над МХК «Динамо» в матче УХЛ

Исход встречи решили три гола дончан в третьем периоде.

В Дружковке состоялся заключительный матч 12-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и МХК «Динамо».

Ранее команды встречались между собой 16 октября, и тот матч завершился победой харьковчан 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Первыми шайбу в свои ворота на старте игры пропустили дончане – Сергей Кузьмик неудачно подбил шайбу перед Богданом Дьяченко, и игровой снаряд опустился аккурат за спину голкипера «Донбасса». После этого хозяева пошли вперёд всеми силами, и на 16-й минуте сравняли счёт благодаря точному броску Ильи Коренчука.

Во втором периоде МХК «Динамо» вновь вышел вперёд – Руслан Максименко выиграл вбрасывание в зоне атаки, а Артём Кобиков мощным броском пробил Богдана Дьяченко. Спустя 3 минуты дончане вновь сравняли счёт, когда Сергей Кузьмик реабилитировался за ошибку в первом периоде.

В середине третьего периода "динамовцы" посыпались, и трижды пропустили: по одной шайбе забросили Илья Коренчук, Дмитрий Игнатенко и Владислав Луговой. Харьковчане смогли ответить точным броском Руслана Максименко, установившего итоговый счёт – 5:3.

Таким образом, «Донбасс» сократил отставание от 1-2 места до 6 очков, а МХК «Динамо» остаётся на 4 месте с 9 очками.

Свой следующий матч харьковчане проведут 27 октября в 13:50 против «Днепра», а дончане в тот же день в 17:00 сыграют с «Белым Барсом».

«Донбасс» - МХК «Динамо» 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)

Шайбы: 0:1 Кобиков (Максименко), 01:05. 1:1 Коренчук (Сильницкий, Кузьмик - больш.), 15:36. 1:2 Кобиков (Максименко), 36:01. 2:2 Кузьмик (Сильницкий), 39:28. 3:2 Коренчук (Сильницкий, Лялька - больш.), 48:36. 4:2Игнатенко (Лялька, Кирющенков), 49:51. 5:2 Луговой (Коренчук), 50:13. 5:3 Максименко (Худяков, Матвиенко - больш.), 56:57.