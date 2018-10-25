Ванкувер по буллитам обыграл Вегас, Флорида победила Айлендерс в НХЛ

"Тампа-Бэй" сломила сопротивление "Колорадо".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Айлендерс – Флорида – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 18 Нелсон (Бэйли), 2:0 – 31 Эберле (Ли, Барзэл), 2:1 – 42 Ватрано (Экблад, Бьюгстэд), 2:2 – 50 Дадонов (Уигар, Барков), 2:3 – 60 Хоффман (Барков, Йэндл). Виннипег – Торонто – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Шайбы: 0:1 – 14 Капанен, 0:2 – 22 Эннис (Ливо), 0:3 – 31 Кадри (Зайцев, Браун), 1:3 – 44 Элерс (Уилер, Труба), 2:3 – 46 Шайфли (Коннор, Уилер), 2:4 – 48 Таварес (Линдхольм, Марнер). Колорадо – Тампа-Бэй – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Шайба: 0:1 – 46 Кучеров (Стэмкос). Вегас – Ванкувер – 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 21 Пачиоретти (Хаула), 1:1 – 24 Хорват (Лайпсик, Эрикссон), 1:2 – 25 Хорват (Стечер, Шаллер), 2:2 – 37 Ривс (Бельмар, Каррье).

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