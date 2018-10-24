Белый Барс минимально обыграл Ледяных Волков в чемпионате УХЛ

Белоцерковская команда победила со счетом 3:2.

В Киеве матчем между «Ледяными Волками» и «Белым Барсом» стартовал двенадцатый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, команды с самого начала матча показали, что нацелены завоевать три очка. Соперники не переставали засыпать оппонентов атаками и опасными бросками, однако отличная игра вратарей Никиты Глотова и Александра Качулы долгое время не позволяла открыть счёт в принципиальном матче.

Нули на табло продержались вплоть до экватора встречи, когда «Белому Барсу» удалось дважды за 10 секунд прошить голкипера киевлян и завладеть комфортным игровым и моральным преимуществом – свою первую шайбу за новый клуб забросил Александр Буняк, а также отметился Никита Лесников.

Третий период стал самым зрелищным отрезком встречи – «Ледяным Волкам» удалось отыграть две пропущенные шайбы благодаря точным броскам Кирилла Фроленко и Николая Дворника. Однако, «Барсам» такой расклад поединка пришёлся не по душе и команда Константина Буценко в формате 5х3 смогла воспользоваться ошибками противника и забросить третью шайбу в ворота Никиты Глотова – решающую шайбу на свой счёт записал капитан белоцерковцев Евгений Тимченко.

Отметим, что 12-й тур УХЛ завершится 25 октября в Дружковке, где встретятся «Донбасс» и МХК «Динамо».

«Ледяные Волки» – «Белый Барс» 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 Буняк (Тимченко, Таран), 14:10; 0:2 Лесников (Буняк), 14:21; 1:2 Фроленко, 47:14; 2:2 Дворник (Микульчик, Фроленко), 52:20; 2:3 Тимченко (Куцевич, Буняк - больш.), 58:12.