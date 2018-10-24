Лос-Анджелес Кингз потерпели пятое поражение подряд на старте сезона НХЛ

Команда проиграла Даллас Старз, который, в свою очередь, прервал серию. из трех проигрышей.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей, в одном из которых Лос-Анджелес Кингз потерпели пятое поражение подряд на старте сезона.

Команда проиграла Даллас Старз со счетом 2:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Старз", в свою очередь, прервали серию из трех поражений. Джон Клингберг и Джейсон Спецца забили по голу и сделали по передаче, а Бен Бишоп отразил 31 бросок. "Лос-Анджелес" (2-6-1) потерпел пятое подряд поражение, а голами у "Кингз" отметились Анже Копитар и Тайлер Тоффоли. Последние пять матчей "Лос-Анджелес" проиграл с общим счетом 7:25, в каждой из них пропуская не менее четырех шайб.

"Мы находимся на правильном пути, вносим коррективы, но это надо делать скорее, - сказал Копитар. - Мы не можем ждать. Возможно, время все еще на нашей стороне, но долго это не продлится".

"Старз" сыграли в 11 форвардов и семь защитников. Место в первом звене занял Тайлер Питлик, который в третьем периоде реализовал большинство.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 октября.

Коламбус – Аризона – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Дюбуа (Эткинсон, Веренски), 1:1 – 7 Фишер (Степан), 1:2 – 12 Строум (Оэстерле, Хиностроза), 1:3 – 20 Фишер (Степан, Перлини), 1:4 – 44 Фишер (Степан)

Рейнджерс – Флорида – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Трочек (Дадонов, Юбердо), 1:1 – 23 Зибанежад (МакКуайд), 2:1 – 31 Зукарелло-Асен (Зибанежад, Пионк), 3:1 – 36 Зибанежад (Крайдер, Пионк), 4:1 – 41 Зукарелло-Асен (Зибанежад), 4:2 – 50 Хоффман (Экблад, Юбердо), 5:2 – 59 Хэйс (Шей, Фаст)

Оттава – Бостон – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Пастрняк (Крейчи, Хейнен), 1:1 – 37 Шабо (Стоун, Райан), 1:2 – 39 Крейчи (Бержерон, Пастрняк), 1:3 – 40 Бержерон (Гжельчик, Пастрняк), 1:4 – 45 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

Монреаль – Калгари – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 16 Фролик (Баклунд, Ткачак), 1:1 – 35 Петри (Доми, Друэн), 2:1 – 37 Галлахер (Доми, Петри), 3:1 – 39 Друэн (Улле), 3:2 – 51 Линдхольм (Ткачак, Баклунд)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 4:5 (1:1, 3:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Майер (Бернс, Донской), 1:1 – 11 Арвидссон, 2:1 – 20 Форсберг (Эллис, Джохансен), 2:2 – 27 Гертл (Майер, Кутюр), 3:2 – 30 Арвидссон (Джохансен, Форсберг), 4:2 – 39 Смит (Арвидссон), 4:3 – 51 Диллон (Бернс, Гертл), 4:4 – 52 Павелски (Кэйн, Кутюр), 4:5 – 57 Бернс (Кэйн, Карлссон)

Даллас – Лос-Анджелес – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Комо (Спецца, Дикинсон), 2:0 – 28 Спецца (Шор, Даулинг), 3:0 – 34 Клингберг (Шор), 3:1 – 34 Копитар (Даути), 3:2 – 37 Тоффоли (Walker), 4:2 – 44 Питлик (Клингберг, Сегин)

Чикаго – Анахайм – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Саад (Кагун, Дебринкат), 1:1 – 30 Ракелль, 2:1 – 47 Кэйн (Сибрук, Густафссон), 3:1 – 59 Саад

Эдмонтон – Питтсбург – 5:6 (0:1, 3:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Кросби (Летанг, Кессел), 1:1 – 21 Драйзайтль (Рассел, Нюджент-Хопкинс), 2:1 – 23 Чейссон (Рассел), 2:2 – 27 Олексяк (Кессел, Малкин), 2:3 – 30 Хернквист (Симон), 3:3 – 35 Чейссон (Ларссон, Ридер), 3:4 – 39 Хернквист (Думулин, Каллен), 4:4 – 42 Макдэвид (Лучич, Клефбом), 5:4 – 44 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 5:5 – 46 Олексяк (Каллен, Хернквист), 5:6 – 62 Кросби (Брассар, Джонсон)