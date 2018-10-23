Главный тренер Донбасса подал в отставку

Юлиус Шуплер покинул ХК "Донбасс".

Главный тренер ХК "Донбасс" Юлиус Шуплер подал в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Шуплер вернулся в клуб в июле 2018 года. Под его руководством команды сыграла предсезонные турниры Кубок Салея и Donbass Open Cup. В группе С Континентального кубка "Донбасс" выиграл два матча, уступив лишь будущему финалисту раунда латвийскому "Курбадсу".

На тренерском мостике Юлиуса Шуплера заменит спортивный директор клуба Сергей Витер.