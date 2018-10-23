Главный тренер Донбасса подал в отставку
20:56, 23 октября 2018Хоккей
616 0
Юлиус Шуплер покинул ХК "Донбасс".
Юлиус Шуплер / hcdonbass.com
Главный тренер ХК "Донбасс" Юлиус Шуплер подал в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Шуплер вернулся в клуб в июле 2018 года. Под его руководством команды сыграла предсезонные турниры Кубок Салея и Donbass Open Cup. В группе С Континентального кубка "Донбасс" выиграл два матча, уступив лишь будущему финалисту раунда латвийскому "Курбадсу".
На тренерском мостике Юлиуса Шуплера заменит спортивный директор клуба Сергей Витер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter