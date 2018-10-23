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Главный тренер Донбасса подал в отставку

20:56, 23 октября 2018
Хоккей
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Юлиус Шуплер / hcdonbass.com

Шуплер вернулся в клуб в июле 2018 года. Под его руководством команды сыграла предсезонные турниры Кубок Салея и Donbass Open Cup. В группе С Континентального кубка "Донбасс" выиграл два матча, уступив лишь будущему финалисту раунда латвийскому "Курбадсу".

На тренерском мостике Юлиуса Шуплера заменит спортивный директор клуба Сергей Витер.

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Теги: #ХК Донбасс