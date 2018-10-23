Вашингтон обыграл Ванкувер в НХЛ благодаря четырем очкам Овечкина

Матч завершился со счетом 5:2.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча, в центральном из которых два гола и две передачи Александра Овечкина принесли "Вашингтону" (4-2-2) четвертую победу в сезоне.

Мачт закончился со счетом 5:2 в пользу Кэпиталс, сообщает официальный сайт лиги.

Забив 233-й гол в большинстве в карьере, Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ. С восемью голами в этом сезоне он уступает только Остону Мэттьюзу (10) из "Торонто", а с 13 очками идет на шестом месте среди бомбардиров. Овечкин вполне мог оформлять хет-трик, но в концовке решил отдать пас забившему в пустые ворота Ти-Джею Оши.

Джон Карлсон забил гол и сделал две передачи, а Никлас Бэкстрем отметился тремя пасами, достигнув рубежа в 600 пасов в карьере. На пути к этому достижению он помог передачами 52 разным игрокам, в том числе 234 раза - Овечкину (39%). При этом только двух партнеров он снабжал передачами чаще 40 раз: Ти Джея Оши (48) и Александра Семина (40).

Победный гол забил Евгений Кузнецов, отличившийся в большинстве уже пятый раз в сезоне. "Ванкувер" (5-4-0) проиграл во второй раз за последние шесть игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 октября.

Филадельфия – Колорадо – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон), 0:2 – 34 Ньето (Седерберг, Калверт), 0:3 – 42 Ландескуг, 1:3 – 43 Патрик (Ворачек, Сэнхайм), 1:4 – 58 Рантанен.

Детройт – Каролина – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Фолк (Уильямс), 0:2 – 28 Ферланд (Ахо, Зыков), 1:2 – 52 Атанасиу (Ванек, Нильсен), 1:3 – 59 Мартинук (Слэвин).

Виннипег – Сент-Луис – 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 О′Райлли (Данн, Перрон), 0:2 – 10 Парайко, 1:2 – 12 Шайфли, 1:3 – 29 Данн (О′Райлли, Марун), 2:3 – 41 Чьяро (Шайфли), 3:3 – 43 Шайфли (Чьяро), 3:4 – 45 Перрон (О′Райлли, Сэнфорд), 4:4 – 58 Литтл (Уилер, Бафлин), 5:4 – 62 Труба (Коннор, Шайфли).

Ванкувер – Вашингтон – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Карлсон (Эллер, Врана), 1:1 – 27 Стечер, 1:2 – 29 Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 1:3 – 39 Овечкин ( Бэкстрем, Оши), 2:3 – 40 Берчи (Босер, Хорват), 2:4 – 45 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 2:5 – 58 Оши ( Бэкстрем, Овечкин).