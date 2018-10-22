Тампа-Бэй обыграла Чикаго, Рейнджерс уступили Калгари в НХЛ

"Баффало" на выезде справился с "Анахаймом".

В ночь на понедельник состоялись три поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В центральном поединке дня "Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго". Чикаго – Тампа-Бэй – 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) Шайбы: 0:1 – 3 Кучеров (Хедман), 1:1 – 11 Фортен (Кит, Рутта), 1:2 – 24 Чирелли (Макдона, Пойнт), 1:3 – 32 Гурде (Пойнт, Палат), 1:4 – 34 Пойнт (Кучеров), 1:5 – 50 Хедман ( Миллер, Джирарди), 2:5 – 55 Кемпф (Дэвидсон, Рутта), 3:5 – 56 Шмалц (Сибрук, Кэйн), 3:6 – 57 Кэллахан ( Миллер) Рейнджерс – Калгари – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 17 Годро (Монахан), 0:2 – 32 Хэтэуэй (Янковски), 0:3 – 34 Годро (Джиордано), 1:3 – 46 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Пионк), 1:4 – 58 Хэтэуэй Анахайм – Баффало – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Шайбы: 1:0 – 16 Стил (Монтур, Ракелль), 2:0 – 33 Шервуд (Монтур, Комтуа), 2:1 – 36 Окпосо (Родригес, Райнхарт), 2:2 – 37 Скиннер (Айкел, Поминвилл), 2:3 – 43 Ристолайнен (Райнхарт, Окпосо), 2:4 – 59 Берглунд (Богосян, Гиргенсонс)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter