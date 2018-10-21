Донбасс проиграл латвийскому Курбадсу и выбыл из розыгрыша Континентального кубка
В третьем матче группового этапа Континентального кубка чемпион Украины по хоккею «Донбасс» уступил латвийскому «Курбадсу» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).
Таким образом, украинский клуб выбыл из розыгрыша Континентального кубка. Об этом сообщает официальный сайт клуба "Донбасс".
Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:
«Донбасс» - «Курбадс» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Ципулис (Упитис, Аугусткалнс - бол.) - 25:43, 0:2 - Ранцевс (Хомяковс) - 30:04, 1:2 - Игнатенко (Гончаров - бол.) - 49:49.
«Донбасс»: Дьяченко (Костенко) – Сильницкий, Романенко – Коренчук, Кузьмик, Кирющенков; Игнатенко, Гончаров – Лялька, Захаров (К), Смирнов; Фирсов, Григорьев – Луговой, Чердак, Карпенко; Скрипец, Александров – Денискин, Костиков, Новиков.