Донбасс проиграл латвийскому Курбадсу и выбыл из розыгрыша Континентального кубка

Это единственное поражение чемпионов Украины на турнире.

В третьем матче группового этапа Континентального кубка чемпион Украины по хоккею «Донбасс» уступил латвийскому «Курбадсу» – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Таким образом, украинский клуб выбыл из розыгрыша Континентального кубка. Об этом сообщает официальный сайт клуба "Донбасс". Континентальный кубок. Второй раунд, группа С: «Донбасс» - «Курбадс» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 0:1 - Ципулис (Упитис, Аугусткалнс - бол.) - 25:43, 0:2 - Ранцевс (Хомяковс) - 30:04, 1:2 - Игнатенко (Гончаров - бол.) - 49:49. «Донбасс»: Дьяченко (Костенко) – Сильницкий, Романенко – Коренчук, Кузьмик, Кирющенков; Игнатенко, Гончаров – Лялька, Захаров (К), Смирнов; Фирсов, Григорьев – Луговой, Чердак, Карпенко; Скрипец, Александров – Денискин, Костиков, Новиков.

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