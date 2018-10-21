Днепр обыграл Белый Барс и продолжил погоню за Кременчугом в УХЛ

Херсонцы забросили 4 шайбы за 11 минут.

В Белой Церкви состоялся заключительный матч 11-го тура чемпионата Украины по хоккею между «Белым Барсом» и «Днепром». Ранее команды дважды встречались в сезоне, и оба раза победа оставалась за херсонцами – 7:0 и 5:2 соответственно.

В середине первого периода «Белый Барс» ненадолго «посыпался» – и тут же пропустил. Счет в матче открыл Андрей Жвачкин, а затем дублем выстрелил Илья Декало. После замены голкипера «барсы» оживились, однако под занавес двадцатиминутки пропустили вновь: численное преимущество реализовал Роман Мацейко.

Как сообщает официальный сайт соревеований, второй период прошёл в более равной борьбе, но «Белому Барсу» никак не удавалось пробить Олега Петрова. Зато смог увеличить счёт Никита Коваленко, протолкнувший шайбу мимо голкипера.

Итоговый счёт был установлен на старте третьего периода – Ярослав Панченко получил шайбу между двух защитников и отправил игровой снаряд в ворота Дениса Сурканова, сменившего Петрова.

Cвой следующий матч «Белый Барс» проведет 24 октября в 17:30 против «Ледяных Волков», а в тот же день в 18:30 состоится центральный поединок тура – «Днепр» на выезде сыграет с «Кременчугом», от которого, на данный момент, отстает всего на один пункт.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Белый Барс» – «Днепр» 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Жвачкин (Афанасьев, Коляда), 08:04. 0:2 Декало (Макарицкий, Матусевич), 11:50. 0:3 Декало (Найдёнов, Золотухин), 13:17. 0:4 Мацейко (Пугачёв - больш.), 19:32. 0:5 Коваленко (Коляда, Афанасьев), 38:48. 1:5 Панченко, 43:52.