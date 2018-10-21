Ванкувер обыграл Бостон, Торонто уступил Сент-Луису в чемпионате НХЛ

"Тампа-Бэй" уступила "Миннесоте".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Филадельфия – Нью-Джерси – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) 0:1 – 4 Сиверсон (Вуд, Юханссон), 1:1 – 10 Конекны (Уил, Сэнхайм), 2:1 – 38 Патрик (Ворачек), 2:2 – 42 Бойл (Бутчер, Холл), 3:2 – 56 Ворачек (Сэнхайм, Проворов), 4:2 – 58 Симмондс (Проворов, Жиру), 5:2 – 59 Лоутон (Лехтеря, Ворачек). Каролина – Колорадо – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 0:1 – 16 Ландескуг (Маккиннон), 0:2 – 29 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 0:3 – 56 Маккиннон (Рантанен, Задоров), 1:3 – 57 Ферланд (Терявяйнен, Ахо). Лос-Анджелес – Баффало – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) 0:1 – 10 Поминвилл (Маккейб, Айкел), 0:2 – 23 Скиннер (Айкел, Поминвилл), 0:3 – 35 Скиннер (Поминвилл, Сканделла), 0:4 – 39 Богосян (Гиргенсонс, Ларссон), 1:4 – 52 Даути (Картер, Иафалло), 1:5 – 59 Скиннер (Айкел, Родригес). Виннипег – Аризона – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) 0:1 – 15 Фишер (Казинс, Экман-Ларссон), 1:1 – 19 Лаури (Труба, Моррисси), 2:1 – 34 Майерс (Труба), 3:1 – 37 Моррисси (Коннор, Шайфли), 3:2 – 43 Келлер (Степан, Экман-Ларссон), 4:2 – 45 Перро (Рословик, Труба), 4:3 – 51 Келлер (Экман-Ларссон), 5:3 – 59 Уилер (Майерс, Коннор). Торонто – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) 0:1 – 24 Бортуццо (Перрон), 0:2 – 33 Сэнфорд (Пьетранжело, Перрон), 0:3 – 36 О′Райлли (Марун, Тарасенко), 1:3 – 44 Райлли (Гардинер, Марнер), 1:4 – 58 Барбашев (О′Райлли). Оттава – Монреаль – 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0) 0:1 – 3 Доми (Петри, Друэн), 0:2 – 4 Дано (Лехконен, Байрон), 1:2 – 7 Стоун (Тирни), 1:3 – 16 Байрон (Котканиеми, Армия), 2:3 – 29 Бедкер (Уайт), 3:3 – 32 Дюшен (Стоун, Райан), 4:3 – 62 Стоун (Шабо, Дюшен). Флорида – Детройт – 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) 1:0 – 7 Йэндл (Бьюгстэд, Дадонов), 2:0 – 16 Бьюгстэд (Барков), 2:1 – 25 Чоловски (Нильсен, Атанасиу), 2:2 – 26 Ванек (Нильсен, Чоловски), 2:3 – 27 Ларкин (Нюквист, Хелм), 3:3 – 58 Хоффман (Барков, Йэндл), 3:4 – 63 Нюквист (Ларкин). Коламбус – Чикаго – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) 0:1 – 3 Дебринкат (Кагун, Сибрук), 1:1 – 12 Веренски (Веннберг, Нутиваара), 1:2 – 47 Крюгер (Кэйн, Фортен), 1:3 – 55 Кэйн (Шмалц, Сибрук), 1:4 – 58 Кэйн (Анисимов). Миннесота – Тампа-Бэй – 5:4 (1:3, 1:0, 2:1, 1:0) 0:1 – 2 Кэллахан (Строльман, Миллер), 0:2 – 10 Гурде (Стэмкос, Макдона), 1:2 – 13 Койл (Нидеррайтер), 1:3 – 15 Миллер (Хедман, Кучеров), 2:3 – 23 Фолиньо ( Браун, Фер), 3:3 – 50 Паризе (Сперджен, Койву), 4:3 – 53 Цукер (Дамба), 4:4 – 55 Строльман (Палат, Гурде), 5:4 – 63 Гранлунд (Стэлок, Койл). Ванкувер – Бостон – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) 1:0 – 3 Саттер (Стечер, Виртанен), 1:1 – 47 Нордстрем (Мур, Гжельчик), 2:1 – 63 Хорват (Босер). Вегас – Анахайм – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 1:0 – 19 Карлссон (Хант, Маршессо), 2:0 – 29 Ривс (Икин, Холден), 2:1 – 41 Стрит (Гецлаф, Фаулер), 3:1 – 59 Маршессо (Смит). Эдмонтон – Нэшвилл – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 0:1 – 33 Суббан (Экхольм, Сиссонс), 0:2 – 34 Арвидссон (Экхольм, Бонино), 0:3 – 59 Йоси. Сан-Хосе – Айлендерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) 1:0 – 7 Майер (Гертл, Кутюр), 1:1 – 19 Нелсон (Ли, Бэйли), 2:1 – 24 Донской (Суомела), 3:1 – 33 Бернс (Донской, Гертл), 4:1 – 44 Кутюр (Райан, Гертл).

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