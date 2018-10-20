«Кременчук» на классе обыграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

Игра в Харькове завершилась со счетом 1:7.

В Харькове между местным МХК «Динамо» и «Кременчуком» продолжился 11-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Гости одержали разгромную победу за счет более высокого класса - 1:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок команды начали достаточно равно, но под конец 20-минутки кременчужане всего за 2 минуты и 10 секунд смогли отправить в ворота Владислава Гурко сразу три шайбы, чем и предрешили исход этой встречи. Отметиться голевыми баллами смогли Даниил Фурса, Алексей Зайцев и Богдан Полищук.

Ответить на пропущенные шайбы "динамовцы" смогли только под конец второго периода, когда на два точных броска от Алексей Красильникова и Всеволода Толстушко, Никита Олейник смог распечатать ворота Никиты Гордюшина.

В третьем периоде "горожане" только утвердили своё лидерство и ещё дважды расписались в воротах противника – на этот раз отличились Иван Савченко и Тимур Гриценко, установив таким образом окончательный счёт 1:7 в пользу команды из Кременчуга.

Ранее «Донбасс» с разгромным счётом 8:3 обыграл «Ледяных Волков».

Заключительный матч одиннадцатого тура УХЛ состоится завтра - в воскресенье, 21 октября - в 13:00 между «Белым Барсом» и «Днепром».

МХК «Динамо» – «Кременчук» 1:7 (0:3, 1:2, 0:2 )

Шайбы: 0:1 Фурса (Зайцев), 12:00; 0:2 Зайцев (больш.), 13:28; 0:3 Полищук (Красильников, Грицких), 14:10; 0:4 Красильников (Кривошапкин, Грицких), 29:47; 0:5 Толстушко (Грицких - больш.), 37:29; 1:5 Олейник (Лисин), 38:23; 1:6 Савченко (Ворона, -меньш.), 41:47; 1:7 Гриценко (Савченко), 52:03;