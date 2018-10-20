Донбасс обыграл исландский Викингар в Континентальном кубке после двух равных периодов

Матч завершился со счетом 6:3.

В Риге завершился матч Второго раунда Континентального кубка.в Группе С, в котором "Донбасс" обыграл исландский Виикнгар.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу донецкой команды, сообщает официальный сайт ХК Донбасс.

Матч получился неожиданно трудным для чемпиона Украины, который считался явнымм фаворитом. Ведь первые два периода победителя так и не выявили - 1:1 и 1:1. И только в третьей 20-минутке Донбасс выиграл со счетом 4:1, доведя общее преимущество до 6:3.

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Таким образом, "Донбасс" одержал вторую победу подряд в двух матчах на этом турнире.

В воскресенье команда проведет заключительный третий матч с латвийским ХК Курбадс, который станет определяющим в борьбе за победу в турнире.

Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:

«Донбасс» - «Викингар» 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 - Смирнов (Гончаров) - 01:49, 1:1 - Сиппонен (Штегер, Гисласон) - 02:37, 1:2 - Стюарт-Дант (Лиефссон, Бльондал) - 20:46, 2:2- Денискин (Карпенко, Луговой) - 28:41, 3:2 - Коренчук (Кирющенков) - 44:26, 3:3 - Арнасон (Микаэльссон, Лайне) - 53:56, 4:3 - Карпенко (Фирсов, Луговой) - 55:38, 5:3 - Кирющенков (Сильницкий) - 55:53, 6:3 - Гончаров - 59:22.