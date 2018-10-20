Даллас потерпел третье подряд поражение, Флорида впервые выиграла в новом сезоне НХЛ

В ночь на субботу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Даллас" потерпел третье поражение подряд, а "Флорида" обыграла по буллитам "Вашингтон", отпраздновав успех впервые в новом сезоне.

В то же время, "Нэшвилл" продлил победную серию до четырех матчей, но потерял вратаря Пекку Ринне, сообщает официальный сайт лиги.

Победу "Миннесоте" над "Далласом" (3-2-2) принесли три гола в третьем периоде, в том числе победный Райана Сутера на 13-й минуте, а также 33 сэйва Девана Дубника. Энергии Радулова, в первых шести матчах набравшего 10 (3+7) очков, "Далласу" явно не хватало. Место россиянина в первом звене занял Руп Хинтц, а в первой бригаде большинства - Тайлер Питлик.

Перед началом игры у "Далласа" была лучшая в лиге реализация большинства дома (54,6 процента), однако в этой игре "Старз" не воспользовались ни одним из трех шансов.

"Старз" не могли нанести первый бросок до 12-й минуты первого периода, но во втором перебросали соперника со счетом 24-13. Однако голов в первые 40 минут забито не было во многом благодаря отличной игре вратарей Девана Дубника и Бена Бишопа.

Счет в матче на первой минуте третьего периода открыл Джейсон Спецца. Но "Уайлд" перебросали соперника в этом игровом отрезке со счетом 15-4 и забили три гола, один из которых в пустые ворота.

"После нашего гола мы перестали играть, - посетовал тренер "Далласа" Джим Монтгомери. - Мы стали доигрывать. Давление на шайбу исчезло, мы потеряли контроль над происходящим. Все это очень грустно".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 октября.

Вашингтон – Флорида – 5:6 (1:4, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Трочек (Петрович, Юбердо), 0:2 – 15 Дадонов (Трочек, Барков), 1:2 – 15 Карлсон (Кемпни, Эллер), 1:3 – 16 Сивиур (Трочек, Юбердо), 1:4 – 18 Макканн (Йэндл, Мальгин), 2:4 – 21 Коннолли (Юос, Врана), 3:4 – 28 Врана (Коннолли, Эллер), 4:4 – 33 Смит-Пелли (Кузнецов, Нисканен), 4:5 – 39 Юбердо (Хоффман, Дадонов), 5:5 – 58 Бэкстрем (Кузнецов, Эллер)

Даллас – Миннесота – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 40 Спецца (Шор, Хейсканен), 1:1 – 49 Дамба (Паризе, Гранлунд), 1:2 – 52 Сутер (Цукер, Э.Стаал), 1:3 – 59 Паризе (Сутер)

Калгари – Нэшвилл – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Джохансен (Эллис, Форсберг), 1:1 – 18 Линдхольм (Годро, Джиордано), 1:2 – 24 Смит (Фиала, Террис), 2:2 – 32 Ткачак (Линдхольм, Джиордано), 2:3 – 34 Фиала (Террис, Эллис), 3:3 – 42 Беннетт (Стоун, Райан), 3:4 – 46 Риналдо (Вебер), 3:5 – 59 Форсберг