Донбасс обыграл испанский "Чури Урдин" на старте хоккейного Континентального кубка
17:52, 19 октября 2018Хоккей
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Матч завершился со счетом 6:2.
Донбасс выиграл первый матч Континентального кубка в новом сезоне / hcdonbass.com
В Риге (Латвия) в Kurbads Ledus Halle стартовал 2-й этап Континентального кубка по хоккею, где действующий чемпион Украины донецкий "Донбасс" обыграл в первом матче испанский "Чури Урдин".
Матч завершился со счетом 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Дубль в этом матче сделал Владимир Чердак, который забросил первую и последнюю шайбы в этом матче. Еще четыре гола на счету Владимира Романенко, Никиты Новикова, Ильи Каранчука и Сергея Кузьмика.
Также соперниками украинской команды на турнире в Риге будут местный «Курбадс» и «Викингар» из Исландии.
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