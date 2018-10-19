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Донбасс обыграл испанский "Чури Урдин" на старте хоккейного Континентального кубка

17:52, 19 октября 2018
Хоккей
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Донбасс выиграл первый матч Континентального кубка в новом сезоне / hcdonbass.com

В Риге (Латвия) в Kurbads Ledus Halle стартовал 2-й этап Континентального кубка по хоккею, где действующий чемпион Украины донецкий "Донбасс" обыграл в первом матче испанский "Чури Урдин". 

Матч завершился со счетом 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Дубль в этом матче сделал Владимир Чердак, который забросил первую и последнюю шайбы в этом матче. Еще четыре гола на счету Владимира Романенко, Никиты Новикова, Ильи Каранчука и Сергея Кузьмика.

Также соперниками украинской команды на турнире в Риге будут местный «Курбадс» и «Викингар» из Исландии.

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Теги: #ХК Донбасс#Донбасс Континентальный кубок хоккей