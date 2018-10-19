"Чикаго" проиграл "Аризоне" в центральном матче дня НХЛ

Игра завершилась со счетом 1:4.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Чикаго" проиграл "Аризоне" в центральной игре дня, в которой "Аризона" выиграла во второй раз подряд в сезоне.

Матч завершился со счетом 1:4, сообщает официальный сайт лиги.

Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд сделал 27 сэйвов в первом матче с декабря, но его возвращение было испорчено игрой голкипера в противоположных воротах. Антти Раанта отразил 33 броска и помог "Аризоне" (2-4-0) одержать вторую победу в сезоне. "Чикаго" (3-1-2) впервые в чемпионате проиграл в основное время.

"Я хорошо себя чувствовал во втором и третьем периодах, - сказал Кроуфорд, из-за сотрясения мозга пропустивший 43 последних матча прошлого сезона. - Но в начале соперник не создавал множества моментов. Было приятно".

Дублем у "Койотиз" отметился Винни Хиностроза, обменянный из "Блэкхокс" 12 июля. Раанта, кстати, тоже начинал карьеру в "Чикаго" (2013-15). Единственную шайбу "Блэкхокс" забросил Эрик Густафссон. А защитник Никлас Яльмарссон, проведший 10 лет за "Ястребов", тоже впервые сыграл в Чикаго после летнего обмена и получил в награду зрительскую овацию.

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18 октября.

Коламбус – Филадельфия – 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Конечны (Хег, Жиру), 1:1 – 17 Дюклер (Мюррей, Нутиваара), 1:2 – 19 Кутюрье (Проворов, Жиру), 2:2 – 21 Аткинсон (Панарин), 3:2 – 24 Аткинсон (Панарин), 4:2 – 28 Фолиньо (Савар, Веренски), 4:3 – 41 Линдблом (Конечны), 5:3 – 55 Андерсон, 6:3 – 57 Милано (Бьеркстранд)

Нью-Джерси – Колорадо – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 18 Хишир (Зейджак, Холл), 1:1 – 22 Андригетто (Керфут, Коул), 1:2 – 28 Ландеског (Рантанен, Маккиннон), 2:2 – 36 Холл (Грин, Хишир), 3:2 – 47 Бойл (Палмьери, Холл), 3:3 – 49 Ландеског (Коул, Рантанен), 3:4 – 57 Ландеског (Рантанен, Маккиннон), 3:5 – 60 Рантанен (Маккиннон, Джонсон).

Торонто – Питтсбург – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 12 Малкин (Летанг, Кросби), 0:2 – 58 Малкин, 0:3 – 59 Летанг (Малкин, Раст).

Тампа-Бэй – Детройт – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Пойнт (Гурд, Палат), 1:1 – 27 Гленденинг (Дейли, Абделкейдер), 2:1 – 36 Стэмкос (Кучеров, Сергачёв), 3:1 – 59 Киллорн (Макдона).

Чикаго – Аризона – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 12 Круз (Келлер, Истерли), 1:1 – 27 Густафссон (Тэйвз, Дебринкэт), 1:2 – 29 Хиностроза (Экман-Ларссон, Демерс), 1:3 – 56 Келлер, 1:4 – 58 Хиностроза (Казинс, Коннотон).

Виннипег – Ванкувер 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Лайне (Уилер, Бафлин), 1:1 – 33 Хорват (Пульо), 2:1 – 45 Литтл (Элерс, Бафлин), 3:1 – 53 Копп (Лаури), 4:1 – 55 Бафлин (Литтл, Элерс).

Эдмонтон – Бостон 3:2 ОВ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Крейчи (Хайнен, Гжельчик), 1:1 – 34 Ямамото (Ларссон, Рассел), 2:1 – 48 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом), 2:2 – 52 Пастрняк (Макэвой, Маршан), 3:2 – 61 Драйзайтль (Макдэвид).

Лос-Анджелес – Нью-Йорк – 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Шайбы: 0:1 – 5 Чижикас (Мейфилд), 1:1 – 15 Тоффоли (Ковальчук, Даути), 1:2 – 24 Бейли (Эберле, Барзал), 1:3 – 33 Фильппула (Комаров, Лэдд), 2:3 – 43 Картер (Иафалло, Даути), 2:4 – 44 Фильппула (Лэдд), 2:5 – 45 Мартин (Чижикас, Клаттербак), 2:6 – 50 Комаров (Фильппула, Мейфилд), 2:7 – 52 Лэдд (Барзал, Мейфилд).

Сан-Хосе – Баффало 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Донской (Карлссон, Кейн), 2:0 – 5 Кутюр (Бернс), 2:1 – 22 Маккейб (Скиннер, Далин), 3:1 – 45 Кутюр (Кейн, Браун), 4:1 – 52 Павельски (Лабанк, Бернс), 5:1 – 59 Кутюр (Гертл, Майер).