«Кременчук» наносит «Днепру» первое поражение в сезоне УХЛ в основное время

"Горожане" продлили победную серию до 9 матчей.

В Херсоне матчем между лидерами турнирной таблицы «Днепром» и «Кременчуком» завершился 10-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Ранее «Донбасс» уступил МХК «Динамо», а «Ледяные Волки» в Белой Церкви добыли волевую победу над «Белым Барсом», сообщает официальній сайт лиги.

Команды подтвердили статус лидеров чемпионата ещё на старте поединка, когда на протяжении всего первого периода команды равно боролись на каждом участке площадки и не давали противнику отличиться в своих воротах. Стоит отметить и блестящую игру голкиперов Олега Петрова и Никиты Гордюшина, которые надёжно защищали свои владения, не позволяя открыть счёт в матче.

Нули на табло оставались вплоть до конца второй двадцатиминутки, когда Николай Киселёв всё-таки смог воспользоваться ошибками херсонцев в обороне и отправить шайбу точно в верхний угол ворот Олега Петрова.

Третий период команды провели так же активно и напряжённо, однако заброшенные шайбы болельщики увидели только под конец периода – сначала Алексей Ворона увеличил преимущество своей команды, а потом капитан «Днепра» Николай Коляда смог вернуть херсонцев в игру. Но дебютанту чемпионата не хватило времени и сил, чтобы перевести игру в овертайм.

Таки образом «Кременчук» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Днепр» с 25 баллами опускается на второе место.

Следующий матч Украинской хоккейной лиги состоится 20 октября в 13:50 – МХК «Динамо» сыграет с «Кременчуком».

«Днепр» – «Кременчук» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Киселёв (Хришпенс), 38:39. 0:2 Ворона (Савченко), 56:35. 1:2 Коляда (шестой полевой), 58:36.