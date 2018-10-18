«Ледяные Волки» в гостях обыграли «Белый Барс» в матче УХЛ

Команда Николая Сидорова одержала волевую победу.

В Белой Церкви состоялся матч 10-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Белым Барсом» и «Ледяными Волками».

Ранее команды уже играли матч между собой, и победа в той игре осталась за «Белым Барсом» (5:4 ОТ). Победа же в сегодняшней игре позволяла белоцерковцам выйти на 4 место в турнирной таблице, а «Ледяным Волкам» – подняться с последнего места на ступеньку выше, сообщает официальный сайт лиги.

Первый период прошёл в равной борьбе с небольшим преимуществом "барсов". Вторая двадцатиминутка была менее активной, зато результативной – в середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала у «Белого Барса» отличился Павел Таран, а спустя без малого две минуты ответ прилетел от Сергея Микульчика.

На старте третьего периода «Ледяные Волки» вышли вперёд благодаря точному броску Николая Дворника. «Белый Барс» активно шёл в атаку в попытках отыграться, однако получил контратаку от Ивана Федосова, отдавшего мастерский пас на Алексея Черемнова – тот установил итоговый счёт встречи 1:3.

Победа в матче позволила «Ледяными Волкам» обойти «Белый Барс», и занять пятое место в турнирной таблице.

Свою следующую игру "барсы" проведут 21 октября в 13:00 против херсонского «Днепра», а «Ледяные Волки» смогут отдохнуть до 24 октября – в этот день в 17:00 киевляне вновь сыграют с «Белым Барсом».

«Белый Барс» - «Ледяные Волки» 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)

Шайбы: 1:0 Таран (Качан - больш.), 24:29. 1:1 Микульчик (Овчинников), 26:17. 1:2 Н. Дворник (Федосов, Овчинников), 40:17. 1:3 Черемнов (Федосов - больш.), 57:38.