Илья Коренчук стал автором 2000-й шайбы в матчах регулярных чемпионатов УХЛ (видео)

В матче «Донбасс» - МХК «Динамо» была заброшена юбилейная шайба.

В матче 10-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и МХК «Динамо» (2:4) была заброшена 2000-я шайба в регулярных чемпионатах.

Автором юбилейной шайбы на 60-й минуте матча стал Илья Коренчук, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее, первая шайба в истории УХЛ была заброшена 9 сентября 2016 года на 5-й минуте матча «Донбасса» и «Дженералз», историческим достижением отметился форвард дончан Сергей Бабинец. Интересно, что 500-я шайба в регулярных чемпионатах также была заброшена в матче «Дженералз» и «Донбасса», однако уже в Киеве – её автором стал Роман Благой.

1000-ю шайбу в регулярных чемпионатах 5 октября 2017 года в матче «Волков» и МХК «Динамо» забросил нападающий тогда ещё броварской команды Соломон Шапиро.

Также во встрече между МХК «Динамо» и «Волками» 20 января 2018 года была заброшена 1500-я шайба среди матчей первого этапа чемпионата – её в ворота Владислава Гурко отправил форвард «Волков» Алексей Овчинников.