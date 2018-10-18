Вашингтон вырвал победу у Рейнджерс в овертайме, Монреаль обыграл Сент-Луис в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. "Вашингтон" вырвал победу у "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме - 4:3. Вашингтон – Рейнджерс – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Зибанежад (Пионк, Крайдер), 1:1 – 14 Карлсон ( Бэкстрем), 2:1 – 23 Овечкин (Коннолли, Карлсон), 2:2 – 32 Веси (Хауден, Пионк), 3:2 – 37 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 3:3 – 50 Крайдер (Зибанежад, Пионк), 4:3 – 62 Нисканен (Оши, Кузнецов). Монреаль – Сент-Луис – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Доми (Райлли, Лехконен), 1:1 – 23 Данн (О′Райлли, Тарасенко), 2:1 – 27 Райлли (Друэн, Юдон), 2:2 – 56 Шенн (Перрон, Стеен), 3:2 – 59 Галлахер (Татар). Калгари – Бостон – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Фролик (Ткачак, Баклунд), 2:0 – 15 Годро (Хэнифин, Монахан), 3:0 – 16 Вялимяки (Янковски, Стоун), 3:1 – 22 Бержерон (Крейчи), 4:1 – 23 Фролик (Баклунд), 4:2 – 33 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 5:2 – 59 Ткачак (Стоун). Анахайм – Айлендерс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 19 Кеслер (Ракелль, Стил), 2:0 – 28 Кеслер (Фаулер, Кольяно), 3:0 – 40 Хенрик (Комтуа), 4:0 – 59 Линдхольм (Стрит), 4:1 – 59 Сизикас (Мэйфилд, Джонстон).

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