"Эдмонтон" обыграл "Виннипег" в рекордном матче Макдэвида в НХЛ

"Ойлерз" выиграли в овертайме со счетом 5:4.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге Коннор Макдэвид набрал четыре очка в матче с "Виннипегом", приняв участие в первых девяти голах "Эдмонтона" в сезоне.

"Ойлерз" выиграли в овертайме со счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

Макдэвид набрал 4 (2+2) очка, приняв участие в первых четырех голах своей команды в матче. Таким образом он приложил руку к первым девяти голам "Эдмонтона" (2-2-0) в сезоне, что стало новым рекордом НХЛ. Предыдущий принадлежал Адаму Оутсу из "Детройта", в сезоне 1986-87 принявшего участие в первых семи голах команды. Без Макдэвида обошелся только гол Дарнелла Нерса в овертайме.

"Знаете, мне в общем-то все равно, - сказал Макдэвид. - Я не буду этим чересчур гордиться. Главное, что мы смогли забить решающий гол, а о статистике можно больше никогда не говорить".

После двух периодов "Ойлерз" уступали со счетом 1:4. Дублем у "Джетс" отметился Адам Лоури.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

16 октября.

Нью-Джерси – Даллас – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Палмиери (Холл, Бутчер), 2:0 – 22 Колман (Сиверсон), 3:0 – 36 Деа

Рейнджерс – Колорадо – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Крайдер (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк), 1:1 – 28 Ландескуг (Бэрри, Джост), 2:1 – 30 Хэйс (Шаттенкирк, Зукарелло-Асен), 2:2 – 39 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг)

Филадельфия – Флорида – 6:5 (0:1, 5:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 17 Ватрано (Макканн, Мальгин), 1:1 – 21 Симмондс (Гудас, Сэнхайм), 2:1 – 25 Уил (Конекны, Хегг), 3:1 – 28 Жиру, 3:2 – 32 Ватрано (Пысик, Макканн), 4:2 – 35 Симмондс (Фолин, Лоутон), 4:3 – 37 Барков (Йэндл, Хоффман), 5:3 – 37 Жиру (Гостисбеер, Уил), 5:4 – 45 Дадонов (Брауэр, Киселевич), 5:5 – 48 Барков (Йэндл)

Питтсбург – Ванкувер – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Генцел, 1:1 – 8 Хаттон (Гранлунд, Шаллер), 1:2 – 18 Саттер (Мотте, Шаллер), 2:2 – 56 Хагелин (Малкин, Кессел), 2:3 – 60 Босер (Танев)

Тампа-Бэй – Каролина – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Ферланд (Ахо, Терявяйнен), 1:1 – 12 Джонсон (Джирарди, Жозеф), 2:1 – 26 Джонсон ( Миллер, Эрни), 2:2 – 32 Нечас (Зыков, Фогеле), 3:2 – 47 Гурде (Палат), 4:2 – 58 Джонсон (Джирарди, Кучеров)

Миннесота – Аризона – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 13 Перлини (Хиностроза, Оэстерле), 1:1 – 23 Гранлунд (Сперджен), 2:1 – 46 Э.Стаал (Сутер, Цукер)

Виннипег – Эдмонтон – 4:5 (3:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 4 Лаури (Танев), 2:0 – 7 Лаури (Копп, Перро), 2:1 – 12 Макдэвид (Драйзайтль), 3:1 – 13 Чьяро (Куликов, Элерс), 4:1 – 21 Шайфли (Моррисси, Лайне), 4:2 – 40 Рэтти (Клефбом, Макдэвид), 4:3 – 42 Макдэвид (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 4:4 – 53 Пулюярви (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 4:5 – 61 Нерс (Нюджент-Хопкинс)

Вегас – Баффало – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Маршессо (Смит, Карлссон), 2:0 – 22 Икин, 3:0 – 50 Карлссон (Смит), 3:1 – 59 Соботка (Маккейб, Окпосо), 4:1 – 59 Маршессо (Карлссон)