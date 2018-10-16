Харьковское Динамо сенсационно обыграло на выезде Донбасс в чемпионате УХЛ

Матч завершился поражением чемпиона Украины - 2:4.

В Дружковке матчем между «Донбассом» и МХК «Динамо» стартовал десятый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Встречу «Донбасс» начал, как всегда, достаточно активно и уже с первых секунд матча заставил несколько раз понервничать Тимура Мамедова, но шайба не шла в харьковские ворота и счёт на протяжении фактически всего периода оставался не открытым.

Однако, под конец двадцатиминутки ситуация обернулась не лучшей стороной для дончан – харьковский клуб в большинстве смог распечатать Сергея Костенко, завладев таким образом и моральным, и игровым преимуществом.

Сходу во втором периоде Илье Смирнову удалось точным броском сравнять счёт, но череда удалений под конец двадцатиминутки привели к ещё двум пропущенным шайбам – отметились Александр Дегтярёв и Никита Олейник. Таким образом на второй перерыв команды ушли с преимуществом харьковчан в две шайбы.

В заключительном отрезке встречи "динамовцы" на первых же минутах забросили четвёртую шайбу в ворота действующего чемпиона Украины, а у дончан уже не хватило ни сил, ни времени для того, чтобы отыграть пропущенные голы. Точку в матче поставил Илья Коренчук, который на последних секундах поединка прошил Тимура Мамедова, установив окончательный счёт 2:4.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, 10-й тур Украинской хоккейной лиги продолжится уже 18 октября: сначала в 18:45 встретятся «Белый Барс» и «Ледяные Волки», а потом в 19:00 «Днепр» сыграет против «Кременчука».

«Донбасс» – МХК «Динамо» 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 Худяков (Ромащенко, Жовнир - больш.), 15:42; 1:1 Смирнов (Григорьев, Карпенко), 21:33; 1:2 Дегтярёв (Жовнир, Худяков - больш.), 37:56; 1:3 Олейник (Ромащенко - больш.), 38:49; 1:4 Матвиенко (Максименко, Кобиков - больш.), 41:43; 2:4 Коренчук (Кирющенков, Кузьмик), 59:57.