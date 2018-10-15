Виннипег обыграл Каролину, Анахайм победил в гостях Сент-Луис в чемпионате НХЛ

"Нью-Джерси" в последнем периоде дожал "Сан-Хосе".

В ночь на понедельник в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча. Нью-Джерси – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Шайбы: 0:1 – 23 Павелски (Кэйн, Бернс), 1:1 – 27 Палмиери (Ватанен, Холл), 1:2 – 35 Майер (Гертл, Кутюр), 2:2 – 41 Палмиери (Сиверсон, Грин), 3:2 – 43 Деа (Холл, Мюллер) Вратари: Кинкейд 37/39 – М.Джонс 33/36 Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 18 Сильверберг (Линдхольм, Комтуа), 1:1 – 31 Стеен (Эдмундсон, Тарасенко), 2:1 – 35 Бозак (Марун), 2:2 – 47 Стрит (Фаулер, Мэнсон), 2:3 – 54 Кольяно (Линдхольм, Кеслер) Виннипег – Каролина – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 44 Лайне (Уилер, Моррисси), 1:1 – 47 Ферланд (Ахо, Хэмилтон), 2:1 – 57 Литтл (Моррисси), 3:1 – 59 Коннор (Танев)

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