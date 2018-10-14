Донбасс второй раз за два дня обыграл Ледяных волков в чемпионате УХЛ

Матч завершился со счетом 8:3.

В Дружковке состоялся матч 11-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Ледяными Волками».

Команды сыграли между собой второй раз за два дня. Снова, как и в субботу, победа досталась фавориту - "Донбассу", сообщает официальный сайт соревнований.

Во втором поединке «Донбассу» удалось открыть счёт уже на первых минутах – отметился Виталий Лялька, а спустя пару минут преимущество удвоил Виталий Кирющенков. На 19-й минуте свою первую шайбу в сезоне забросил лучший бомбардир минувшего чемпионата Владимир Чердак.

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Второй период начался с шайбы Никиты Шабанова, вышедшего один на один с вратарём «Донбасса». Дважды пропустив от Ильи Смирнова, «Ледяные Волки» смогли отметиться в воротах Богдана Дьяченко ещё раз – шайба на счету Ивана Федосова. Под занавес двадцатиминутки свой шанс у чужих ворот реализовал форвард «Донбасса» Владислав Луговой.

В начале третьего периода Соломону Шапиро удалось реализовать отложенный штраф «Донбасса» и сократить разрыв в счёте. На 46-й минуте свою третью шайбу в матче забросил Илья Смирнов, а точку в поединке поставил Владимир Чердак.

Итоговый счёт - матча 8:3, и это вторая победа «Донбасса» над «Ледяными Волками» за два дня. Свою следующую игру дончане проведут 16 октября в 18:00 против МХК «Динамо», а «Ледяные Волки» двумя днями позднее сыграют с «Белым Барсом».

«Донбасс» - «Ледяные Волки» 8:3 (3:0; 3:2; 2:1)

Шайбы: 1:0 Лялька (Смирнов, Чердак), 01:02. 2:0 Кирющенков (Чердак), 03:51. 3:0 Чердак (Кузьмик, Кирющенков), 18:25. 3:1 Шабанов (Чикида), 26:20. 4:1 Смирнов (Скрипец, Денискин - больш.), 28:51. 5:1 Смирнов (Лялька, Денискин), 34:53. 5:2 Федосов (Н. Дворник, Овчинников), 35:26. 6:2 Луговой (Костиков, Захаров), 39:25. 6:3Шапиро (Шабанов, Черемнов - шест. полевой), 44:06. 7:3 Смирнов (Лялька, Денискин), 46:25. 8:3 Чердак (Кирющенков), 48:40.