"Торонто" обыграл обладателя Кубка Стенли "Вашингтон" в центральном матче дня

В Национальной хоккейной лиге состоялся большой игровой день.

В ночь на воскресенье, в Национальной хоккейной лиге состоялись 14 матчей, в центральном из которых "Торонто Мейпл лифз" обыграли "Вашингтон Кепиталз".

Игра завершилась со счетом 4:2, сообщает официальный сайт лиги.

Остон Мэттьюз забил 10-й гол в сезоне и помог "Торонто" (5-1-0) продлить победную серию до четырех матчей. Нападающий "Лифс" стал 15-м игроком в истории лиги, забросившим не менее 10 шайб в первых шести встречах сезона. Также он стал вторым хоккеистом в истории "Мэйпл Лифс", набравшим в них более одного очка. Победный гол у "Торонто" при игре в большинстве на шестой минуте третьего периода забил Джош Лейво.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 октября.

Филадельфия – Вегас – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 58 Икин (Карпентер)

Рейнджерс – Эдмонтон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Зибанежад (Смит, Стаал), 1:1 – 14 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нерс), 1:2 – 46 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)

Оттава – Лос-Анджелес – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Тирни (Шабо, Демело), 2:0 – 11 Уайдман (Бедкер, Ткачак), 3:0 – 16 Стоун (Шабо, Дюшен), 4:0 – 30 Уайт (Ярош, Лажойе), 4:1 – 35 Льюис (Маззин, Даути), 5:1 – 51 Уайдман (Ткачак, Дюшен)

Бостон – Детройт – 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Шайбы: 1:0 – 19 Пастрняк (Карло, Вагнер), 2:0 – 24 Макэвой (Бержерон), 3:0 – 31 Дебраск (Крейчи), 4:0 – 36 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 4:1 – 40 Гронек (Нюквист, Бертуцци), 5:1 – 42 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 5:2 – 48 Ларкин (Дженсен, Нильсен), 6:2 – 50 Бьорк (), 7:2 – 55 Дебраск (Крейчи, Карло), 8:2 – 59 Курали (Бьорк, Миллер)

Миннесота – Каролина – 4:5 (1:1, 0:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Дж.Стаал (Уильямс, ван Римсдайк), 1:1 – 16 Койл (Дамба, Сперджен), 1:2 – 35 Песке (Терявяйнен, Ахо), 2:2 – 41 Сперджен (Паризе, Койву), 3:2 – 45 Цукер (Сутер, Гранлунд), 3:3 – 49 Ахо (Фолк, Терявяйнен), 4:3 – 55 Гранлунд (Паризе), 4:4 – 58 Уильямс (Фолк, Ахо), 4:5 – 62 Ахо (Песке, Уильямс)

Вашингтон – Торонто – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Стивенсон (Овечкин, Кузнецов), 1:1 – 23 Капанен (Мэттьюс, Хэйнси), 2:1 – 24 Кузнецов (Овечкин, Бэкстрем), 2:2 – 38 Линдхольм (Гардинер, Браун), 2:3 – 46 Ливо (Гардинер, Юнссон), 2:4 – 58 Мэттьюс (Райлли, Капанен)

Флорида – Ванкувер – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 32 Юбердо (Мальгин, Трочек), 1:1 – 34 Петтерссон (Босер, Берчи), 2:1 – 37 Трочек (Хоффман, Йэндл), 2:2 – 38 Руссель (), 2:3 – 46 Хорват (Эдлер, Берчи)

Тампа-Бэй – Коламбус – 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Хедман (Кучеров, Джонсон), 2:0 – 11 Пакетт (Гурде), 3:0 – 18 Гурде (Джонсон, Сергачев), 3:1 – 28 Андерсон (Мюррей, Веннберг), 3:2 – 35 Бьоркстранн (), 4:2 – 39 Пойнт (), 5:2 – 41 Пойнт (Сергачев, Миллер), 6:2 – 47 Киллорн (Стэмкос, Миллер), 7:2 – 53 Кучеров (Коберн, Палат), 8:2 – 59 Миллер (Строльман, Пойнт)

Монреаль – Питтсбург – 4:3 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Симон (Летанг, Спронг), 0:2 – 15 Летанг (Малкин, Кессел), 1:2 – 20 Татар (Дано, Галлахер), 2:2 – 27 Галлахер (Татар, Петри), 3:2 – 28 Татар (Петри, Друэн), 3:3 – 31 Кессел (Малкин, Кросби)

Даллас – Анахайм – 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Сильверберг (Комтуа, Линдхольм), 0:2 – 13 Шервуд (Лундстрем, Мэнсон), 0:3 – 28 Хенрик (Линдхольм, Стил), 1:3 – 31 Радулов (Клингберг, Сегин), 2:3 – 33 Кэррик (Спецца, Ничушкин), 3:3 – 34 Бенн (Комо, Сегин), 4:3 – 37 Клингберг (Радулов), 5:3 – 58 Факса (Линделль, Бенн)

Нэшвилл – Айлендерс – 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Йернкрук (Хартман, Бонино), 2:0 – 16 Форсберг (Арвидссон, Джохансен), 3:0 – 19 Арвидссон (Хэмьюс, Джохансен), 3:1 – 26 Нелсон (Эберле, Ли), 3:2 – 32 Лэдд (Барзэл), 4:2 – 44 Террис (Йоси), 5:2 – 59 Форсберг (Экхольм)

Чикаго – Сент-Луис – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Анисимов (Кагун, Саад), 2:0 – 16 Кэйн (), 2:1 – 32 Шенн (Тарасенко, Шмалц), 2:2 – 41 Перрон (), 2:3 – 44 Шенн (Парайко, Стеен), 3:3 – 53 Дебринкат (Кит, Тэйвс), 4:3 – 64 Дебринкат (Анисимов, Густафссон)

Аризона – Баффало – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Далин (Родригес, Скиннер), 0:2 – 18 Шири (Айкел, Райнхарт), 0:3 – 56 Скиннер (Ристолайнен)

Колорадо – Калгари – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен), 2:0 – 2 Комфер (Коул, Бэрри), 2:1 – 30 Беннетт (Стоун, Баклунд), 2:2 – 58 Линдхольм (), 2:3 – 60 Годро (Броди, Монахан)