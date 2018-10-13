«Донбасс» разгромил «Ледяных Волков» в матче УХЛ

Дублями в составе дончан отметился Виктор Захаров и Андрей Денискин.

В Дружковке состоялся заключительный матч 9-го тура чемпионата \Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Ледяными Волками».

Матч завершитлся со счетом 7:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Дончане, понимая, что нужно реабилитироваться за проигранную встречу в Херсоне, сходу навязали противнику из Киева свою игру и дальше только наращивали свое преимущество. Таким образом донецкий клуб трижды отличился в воротах Никиты Глотова, уйдя на перерыв при комфортном преимуществе.

«Ледяные Волки», в свою очередь, хоть и смогли несколько раз опасно атаковать голкипера дончан, но не хватает ещё команде Николая Сидорова голевого везения.

Во втором и третьем периоде действующий чемпион Украины только наращивал свой прессинг и увеличивал преимущество – за оставшиеся 40 минут игрового времени дончане отличились в воротах Никиты Глотова еще 4 раза. «Ледяные Волки» смогли ответить только одним точным броском в ворота Сергея Костенко – шайбу престижа забросил Алексей Черемнов. Таким образом дончане обыграли своего оппонента из Киева со счётом 7:1.

Как сообщал УНИАН, ранее «Днепр» на выезде обыграл «Белый Барс», а «Кременчук» всухую одолел МХК «Динамо».

Завтра, 14 октября, в 15:30 «Донбасс» и «Ледяные Волки» сыграют повторный матч, который пройдёт в рамках 11 тура Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» – «Ледяные Волки» 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Кузьмик, Кирющенков), 7:44 ; 2:0 Захаров (Григорьев, Карпенко - больш. ), 17:16 ; 3:0 Мостовой (Новиков, Мазур), 17:38 ; 4:0 Денискин (Лялька, Воронин), 21:24; 5:0 Захаров (Костиков, Фирсов), 26:49 6:0 Лялька (Смирнов), 29:19; 6:1 Черемнов (Привалихин), 50:47; 7:1 Денискин (Лялька), 58:24.