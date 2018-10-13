«Кременчук» всухую переиграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

"Горожане" забросили по шайбе в каждом из периодов.

В Кременчуге состоялся матч девятого тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Кременчуком» и МХК «Динамо».

Хозяева выиграли матч со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

Кременчужане выглядели более активными в атаке, и создавали постоянное напряжение у ворот Тимура Мамедова. На 16-й минуте счёт открыл Алексей Зайцев, а в дебюте второго периода преимущество "горожан" удвоил капитан команды Тимур Гриценко.

Итоговый счёт поединка установил лучший снайпер УХЛ Николай Киселёв, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне. Таким образом, «Кременчук» всухую обыграл харьковский клуб, а голкипер "горожан" Никита Гордюшин оформил первый шатаут.

Свой следующий матч МХК «Динамо» проведёт 16 октября в 18:00 в гостях против «Донбасса», а «Кременчук» двумя днями позднее сыграет в Херсоне против «Днепра».

«Кременчук» - МХК «Динамо» 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Зайцев (Киселёв), 15:12. 2:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:06. 3:0 Киселёв (Горлушко), 46:48.