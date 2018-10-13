«Белый Барс» уступил «Днепру» в матче девятого тура УХЛ

Дублем в составе херсонцев отличился Никита Макарицкий.

В Белой Церкви «Белый Барс» и «Днепр» открыли девятый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Гости выиграли этот матч со счетом 2:5, сообщает официальный сайт лиги.

Первый период прошёл достаточно ровно у обеих команд, и хоть херсонцы существенно перебросали противника, но открыть счёт им так и не удалось.

Нули на табло продержались вплоть до старта второго периода, когда Роман Мацейко получил отличную передачу от Кирилла Бондаренко и прошил голкипера белоцерковцев. Однако «Белый Барс» уже спустя 7 минут усилиями Дениса Бородая смог отыграть пропущенную шайбу.

Так же результативно команды провели и последние минуты второго периода – сначала Никита Макарицкий вывел свой клуб вперёд, а потом Евгений Тимченко вновь сделал равными цифры на табло, уровняв шансы на победу и оставив главную интригу встречи на третий период.

Заключительный отрезок встречи гости начали с двух быстрых заброшенных шайб, что и предрешило исход этой встречи, – по очереди отличились Никита Макарицкий и Андрей Жвачкин. Дальше по ходу периода хозяева не смогли собраться с силами и снова отыграть пропущенные шайбы.

Финальную точку в матче поставил Сергей Афанасьев, который за секунду до сирены отправил шайбу в ворота «Белого Барса», установив окончательный счёт 2:5.

Напомним, что в 17:00 заключительный поединок девятого тура сыграют в Дружковке – «Донбасс» примет «Ледяных Волков».

«Белый Барс» – «Днепр» 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Шайбы: 0:1 Мацейко (Бондаренко), 23:20; 1:1 Бородай (Панченко, Лесников), 30:42; 1:2 Макарицкий, 32:10; 2:2 Тимченко (Дурдыев), 37:19; 2:3 Макарицкий (Мацейко, Золотухин), 42:14; 2:4 Жвачкин (Пугачёв, Афанасьев), 42:39: 2:5 Афанасьев (Жвачкин, Пугачёв - больш.) 59:59.