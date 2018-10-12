Обладатель Кубка Стенли "Вашингтон" пропустил шесть шайб от "Нью-Джерси" в матче НХЛ

После трех побед на старте сезона "Кепиталз" разгромно приграли "Девилз".

В ночь на 11 октября в Национальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" играл против "Нью-Джерси" и разгромно проиграл.

Матч завершился со счетом 0:6, сообщает официальный сайт лиги.

За первые три матча нового сезона "Кэпиталз" забили 18 голов (клубный рекорд), но в четвертом на их пути встали вратарь Кит Кинкэйд (21 сэйв) и жесткая оборона "Девилз", ничего не позволившая Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и остальным обладателям Кубка Стэнли. Дублем у "Нью-Джерси" отметился Кайл Палмиери.

"Возможно, эта игра останется одной из наших лучших в сезоне", - отметил форвард "Девилз" Тэйлор Холл.

"Стоит отдать сопернику должное, они играли четко, - сказал тренер "Вашингтона" Тодд Рирден. - Они показали отличный хоккей и смогли реализовать свои шансы. У нас были возможности вернуться в игру, но мы ими не воспользовались".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

11 октября.

Бостон – Эдмонтон – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Макдэвид (Нерс, Рэтти), 1:1 – 9 Пастрняк (Гжельчик), 2:1 – 14 Маршанд (Бержерон, Гжельчик), 3:1 – 15 Нордстрем (Крейчи), 4:1 – 59 Бержерон

Баффало – Колорадо – 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Джост (Рантанен, Бэрри), 0:2 – 13 Уилсон (Комфер, Жирар), 0:3 – 16 Седерберг (Бурк), 1:3 – 37 Болье (Далин), 1:4 – 37 Маккиннон (Рантанен), 1:5 – 55 Керфут (Бэрри), 1:6 – 57 Маккиннон (Рантанен)

Флорида – Коламбус – 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 13 Веренски (Эткинсон, Панарин), 0:2 – 17 Панарин (Дюбуа), 1:2 – 19 Дадонов (Барков), 2:2 – 26 Барков (Дадонов), 3:2 – 28 Брауэр (Пысик), 3:3 – 32 Дюклер (Веренски, Панарин), 4:3 – 39 Бьюгстэд (Йэндл, Дадонов), 4:4 – 41 Дженнер (Нэш, Харрингтон), 4:5 – 57 Эткинсон (Панарин, Нутиваара)

Нью-Джерси – Вашингтон – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Палмиери (Сиверсон, Хишир), 2:0 – 18 Палмиери (Холл, Бутчер), 3:0 – 22 Юханссон (Мюллер, Ватанен), 4:0 – 45 Колман (Лавджой), 5:0 – 51 Деа (Бойл), 6:0 – 54 Бойл (Ноусен)

Рейнджерс – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Серенсен (Бернс, Майер), 1:1 – 13 Хауден (Зукарелло-Асен, Крайдер), 1:2 – 24 Донской (Бернс, Суомела), 2:2 – 57 Смит (Фаст, Бучневич), 3:2 – 60 Шей

Питтсбург – Вегас – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Носек (Карлссон, Маршессо), 1:1 – 8 Кессел (Малкин), 2:1 – 29 Кессел (Шульц, Малкин), 3:1 – 35 Кессел (Малкин, Хагелин), 4:1 – 36 Генцел (Шульц, Кросби), 4:2 – 53 Смит (Маршессо)

Монреаль – Лос-Анджелес – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Кемпе (Картер, Тоффоли), 0:2 – 11 Амадио (Картер, Андерсон-Долан), 0:3 – 49 Картер (Мартинес, Маззин)

Детройт – Торонто – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Дженсен (Эн, Хелм), 1:1 – 15 Райлли (Таварес, Марнер), 1:2 – 22 Марнер (Хайман, Таварес), 1:3 – 27 Мэттьюс (Кадри, Райлли), 2:3 – 50 Дженсен (Манта, Гленденинг), 2:4 – 51 Мэттьюс (Таварес, Кадри), 3:4 – 53 Ларкин (Гронек, Бертуцци), 3:5 – 59 Хэйнси (Зайцев, Таварес)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 16 Пойнт (Коберн, Гурде), 1:1 – 51 Петтерссон (Стечер, Пулио), 1:2 – 52 Босер, 1:3 – 58 Виртанен, 1:4 – 59 Гранлунд (Виртанен)

Сент-Луис – Калгари – 5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Нил (Дубе, Беннетт), 1:1 – 7 Стеен (Баумистер, Кайру), 2:1 – 9 Перрон (Шенн), 3:1 – 17 Эдмундсон (Томас, Барбашев), 4:1 – 24 Перрон (Стеен, Шенн), 5:1 – 39 Перрон (Шварц, Шенн), 5:2 – 48 Райан (Ткачак, Царник), 5:3 – 51 Баклунд (Линдхольм, Джиордано)

Нэшвилл – Виннипег – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Хартман, 2:0 – 47 Йоси (Хартман, Эллис), 3:0 – 54 Джохансен (Форсберг, Арвидссон)

Миннесота – Чикаго – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Дебринкат (Рутта, Тэйвс), 0:2 – 12 Кагун (Дебринкат, Тэйвс), 1:2 – 33 Э.Стаал (Сутер, Цукер), 2:2 – 39 Цукер (Гринуэй, Э.Стаал), 2:3 – 42 Дебринкат (Кэйн), 3:3 – 59 Сутер (Э.Стаал, Паризе), 4:3 – 63 Цукер (Сутер, Паризе)