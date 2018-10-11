Украинская хоккейная лига вошла в топ-10 лиг мира по количеству подписчиков в соцсетях

УХЛ смогла обогнать даже страницы, посвященные основному командному виду спорта – футболу.

За два года существования Украинской хоккейной лиги (УХЛ) на официальной страничке в Facebook уже насчитывает свыше 46 000 подписчиков, и их количество стремительно растёт.

Таким образом, с 46 282 подписчиками УХЛ смогла обогнать даже страницы, посвященные основному командному виду спорта – футболу (УПЛ - 29 165 подписчиков), сообщили УНИАН в пресс-службе УХЛ.

Учитывая такую стремительную тенденцию развития Лиги можно смело говорить о том, что кропотливая работа с болельщиками, клубами и игроками действительно творит чудеса. Да, в сравнении с ведущими мировыми лигами, страницы которых набирают свыше 100 000 подписчиков, УХЛ пока не соревнуется. Но тут нужно учитывать то, что Лига существует всего два года и это только первые этапы её развития. Ведь изначально УХЛ была создана, чтобы спустя несколько лет поднять уровень этого вида спорта за счёт расширения аудитории и привлечения всё новых и новых болельщиков.

Первое место, ожидаемо, заняла самая известная и сильная лига мира – НХЛ, которая сейчас насчитывает больше 4 000 000 подписчиков на своей официальной странице. На данный момент эта цифра недосягаема для всех остальных лиг мира. Кстати, особенный рост подписчиков наблюдался в период финала кубка Стэнли, когда весь мир наблюдал за самыми яркими играми чемпионата. А это позволило менеджменту НХЛ собрать свои щедрые плоды в лице огромного роста подписчиков, посещаемости, просмотров и, конечно же, лайков.

Далее по списку идёт российская КХЛ со 143 000 подписчиков. По развитию она смогла опередить ведущие лиги Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Кстати, у страницы швейцарской NLA в Facebook сейчас насчитывается 52 561 подписчиков, что всего на 6 000 опережает украинскую УХЛ. Так что, вполне возможно, что уже в будущем сезоне Украинская хоккейная лига опередит и своих ближайших конкурентов.

Стоит говорить о том, что первые 6 лиг, опередившие УХЛ, принадлежат странам, которые из года в год успешно выступают в мировой хоккейной элите и имеют сильнейшие национальные чемпионаты.

Стоит отметить, что на старте сезона 17/18 количество подписчиков Украинской хоккейной лиги с трудом досягало отметки в 7 000, а спустя год число пользователей перевалило за 46 000. Это показывает качественную работу с болельщиками и на социальных платформах. Стоит предположить, что спустя несколько лет Лига сможет обеспечить себе не просто место в топе, а и уверенно вырвется вперёд, оставив позади ведущие лиги мира.

Стоит отметить, что бешенная активность пользователей и сумасшедшие охваты страницы (почти 2 392 130 уникальных пользователя за сезон) показывают, что это чистая целевая аудитория, а не привлеченные со стороны пользователи. Что тоже можно считать серьёзным достижением Украинской хоккейной лиги и большим шагом в развитии этого вида спорта в Украине.

По количеству подписчиков Украинская хоккейная лига опережает многие из ведущих европейских лиг и ничуть не уступает им в тенденциях развития в социальных сетях.

А рост подписчиков и охвата в социальных сетях и вовсе можно назвать одним из лучших, ведь какая ещё лига сможет похвастаться ростом аудитории в 6,5 раза за сезон?

УХЛ с 46 000 подписчиков обогнала ведущие лиги Дании, Австрии, Франции, Италии, Словакии, Британии и других стран, а также опередила вторые лиги Швеции, Финляндии и России.

В сезоне 17/18 страница УХЛ в Facebook смогла достичь рекордных показателей охвата новостей – посты Лиги посмотрело рекордные 2 392 130 уникальных пользователя, что, конечно же, отразилось и на количестве новых болельщиков, и на качестве подаваемого контента.

Всех этих успехов Украинская хоккейная лига не достигла бы без качественной работы со своей аудиторией и внедрения новых стратегий и рубрик в свои социальные платформы.

Благодаря таким постоянным рубрикам, как #хоккейнаяпятница и #хоккейныевыходные, «Топ-новостей за месяц», «Знаете ли Вы» и много других достигается активность болельщиков на сайте и социальных сетях Лиги. А конкурсы, которые УХЛ проводит с переодичностью в несколько недель и постоянные опросы на сайте и Facebook и вовсе позволили сорвать куш просмотров и охвата.

Например, в конце сезона Лига разыграла новенький смартфон и 35 000 гривен на хоккейную экипировку.

В течении сего сезона УХЛ разыгрывала свою фирменную продукцию (шайбы, календари, кепки, хоккейки), а также устроила розыгрыш на целый ящик сладких призов и шайбы с ценными автографами хоккеиств.

Всё это позвлило привлечь к хоккею огромное количество новых болельщиков и с каждым разом наращивать количество подписчиков на своей официальной странице на Facebook.

Проанализировав результаты работы Украинской хоккейной лиги, SMM-менеджер компании «PublBox» Максим Шевелёв рассказал нам о дальнейшем росте и тенденциях развитиях Лиги в сетях:

– Развитие бренда в социальных сетях - это всегда хорошо и очень важно для любого бренда. Поскольку УХЛ имеет все составляющие бренда, мы можем идентифицировать его и пользоваться данной особенностью. Взгляните на различные лиги в США - Бейсбол, Американский футбол, Баскетбол - все они тоже являются брендами и имеют огромное кол-во подписчиков в социальных сетях.

Люди действительно интересуются, общаются и следят за развитием событий в той или иной лиге. А ведь ранее это было просто невозможно! Можно с уверенностью говорить о том, что УХЛ сполна удовлетворяет потребности и интересы своих подписчиков и болельщиков. Да и вообще, работа с болельщиками – это одно из основных направлений работы Лиги, что помогает развиваться и самой УХЛ, и всему хоккею в нашей стране.

Главная причина успеха УХЛ в социальных сетях - это качественный и актуальный контент. Он не только о спорте, но и об историях успеха, новостях и конкретных людях. Не менее важна чем контент правильно выстроенная рекламная стратегия, которая идет синхронно с общей маркетинговой.

Так же очень хорошо, что для большего охвата аудитории Украинская хоккейная использует и Instagram, и YouTube, и даже Telegram - данные социальные сети идеальны для взаимодействия с аудиторией.

Безусловно, 46 000 подписчиков УХЛ - это отличная цифра. Видно, что smm специалисты работают не зря. 7 место среди всех лиг мира по количеству подписчиков - очень хороший результат!

Хоть результаты работы Лиги действительно достаточно высоки, но на этом УХЛ останавливаться точно не будет, ведь с каждым новым сезоном к рядам болельщиков и любителей хоккея присоединяется всё больше и больше людей. А это даёт огромный толчок и к развитию национального чемпионата, и к росту профессионализма сборных, которые будут радовать украинских болельщиков победами на международной арене.

Поэтому в дальнейшем УХЛ планирует идти только вперёд, развиваться и совершенствоваться, становиться ближе к своим болельщикам и расширять свою аудиторию, ведь, как ни крути, а результаты проделанной работы говорят о том, что УХЛ подаёт очень неплохие надежды на будущее украинского хоккея. Остаётся только сохранять и наращивать тенденции развития и, конечно же, стремится только к новым вершинам.