Вашингтон одолел Вегас, Аризона по буллитам обыграла Анахайм в НХЛ

"Филадельфия" в гостях сломила "Оттаву".

В ночь на четверг состоялись три матча регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. Оттава – Филадельфия – 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) Шайбы: 1:0 – 8 Ткачак (Лажойе, Тирни), 1:1 – 14 Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 2:1 – 21 Ткачак (Шабо, Бедкер), 2:2 – 23 Кутюрье (Ворачек, Гудас), 2:3 – 26 Ворачек (Гудас), 3:3 – 31 Лажойе (Ткачак, Тирни), 3:4 – 35 Лоутон (Макдоналд, Уис), 3:5 – 44 Хегг (Уис, Раффль), 3:6 – 52 Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 4:6 – 57 Лажойе (Бедкер, Тирни), 4:7 – 59 Лоутон (Гудас, Ворачек) Вашингтон – Вегас – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Шайбы: 1:0 – 19 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 2:0 – 30 Овечкин (Коннолли, Кузнецов), 2:1 – 30 Икин, 3:1 – 45 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 3:2 – 47 Смит (Карлссон, Холден), 4:2 – 50 Овечкин (Коннолли, Кузнецов), 5:2 – 58 Оши (Орлов, Нисканен) Анахайм – Аризона – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 5 Кеслер (Линдхольм, Кольяно), 1:1 – 17 Строум (Паник, Келлер), 1:2 – 25 Ричардсон (Ялмарссон, Грабнер), 2:2 – 34 Стрит (Петтерссон)

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