МХК «Динамо» в овертайме одолело «Ледяных Волков» в матче УХЛ

Харьковчане реабилитировались за первую проигранную встречу.

В Киеве матчем между «Ледяными Волками» и МХК «Динамо» стартовал восьмой тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Матч киевляне начали с огромным желанием второй раз в сезоне обыграть своего оппонента из Харькова, сообщает официальный сайт лиги.

Это отразилось и на табло – Никита Шабанов на первой минуте встречи огорчил Тимура Мамедова и открыл счёт в матче. Преимуществом «Волки» владели на протяжении всего второго периода, но зрителей забитыми шайбами команды так и не порадовали, уйдя на второй перерыв со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Самым результативным стал заключительный отрезок встречи. Сначала счёт сравнял Никита Олейник, однако уже через две минуты Соломон Шапиро вывел "волков" вперёд. МХК «Динамо» на это ответило точными бросками Игоря Худякова и Филиппа Матвиенко, однако за 3 минуты до конца матча Кирилл Фроленко мощным броском от синей линии перевёл матч в овертайм.

В дополнительном времени подопечным Александра Сеуканда все же удалось сломить оборону противника и пробить Никиту Глотова – решающую шайбу на свой счёт записал Руслан Максименко.

«Ледяные Волки» - МХК «Динамо» 3:4 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 Шабанов (Шапиро, Овчинников), 00:45. 1:1 Олейник (Ромащенко), 45:49. 2:1 Шапиро (Шабанов), 47:39. 2:2Худяков (Жовнир - больш.), 50:34. 2:3 Матвиенко (Максименко), 52:36. 3:3 Фроленко (Н. Дворник, Овчинников), 56:56. 3:4 Максименко (Жовнир), 63:34