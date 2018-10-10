Сан-Хосе разгромил Филадельфию, Торонто обыграл Даллас в НХЛ

Состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.

В ночь на 10 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей. Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс – 2:8 (0:4, 1:1, 1:3) 0:1 – Кутюр (Влэшик, Лабанк) – 03:17 0:2 – Павелски (Лабанк, Влашич) – 03:28 0:3 – Павелски (Лабанк) – 12:21 0:4 – Кэйн (Донской, Браун) – 16:42 (5х4) 1:4 – Гостисбеер (Симмондс, Жиру) – 24:56 (5х4) 1:5 – Кэйн (Лабанк, Влэшик) – 34:46 1:6 – Гертл (Бернс, Карлссон) – 43:27 (5х4) 1:7 – Майер (Карлссон, Лабанк) – 55:21 1:8 – Гцудроу (Серенсен) – 58:01 (4х5) 2:8 – Симондс (Ворачек, Жиру) – 58:29 (5х4) Каролина Харрикенз – Ванкувер Кэнакс– 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) 1:0 – Дж.Стаал- 00:43 1:1 – Берчи (Танев, Эдлер) – 06:12 2:1 – Песке (Ахо, Терявяйнен) – 11:17 3:1 – Ахо (Терявяйнен, Ферланд) – 17:51 3:2 – Хорват (Босер, Берчи) – 20:46 (5х4) 4:2 – Свечников (Хэмилтон, Слэвин) – 21:54 4:3 – Берчи (Эдлер, Петтерссон) – 23:24 (5х4) 5:3 – Фогеле (Слэвин, Уильямс) – 53:48 Коламбус Блю Джекетс – Колорадо Эвеланш – 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) 1:0 – Фолиньо (Дюклер, Веннберг) 06:49 2:0 – Дюбуа (Эткинсон, Фолиньо) – 10:32 (5х3) 2:1 – Маккиннон (Джонсон, Рантанен) – 23:27 2:2 – Седерберг (Комфер, Жирар) – 29:30 (5х4) 3:2 – Панарин (Мюррей, Нутиваара) – 45:14 4:2 – Фолиньо (Веннберг) – 51:32 5:2 – Андерсон 58:00 en Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 0:1 – Линдхольм (Годро) – 16:11 (5х4) 0:2 – Монахан (Ткачак, Годро) – 25:22 (5х4) 0:3 – Монахан (Броди, Годро) – 40:33 Виннипег Джетс– Лос-Анджелес Кингз – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) 0:1 – Ковальчук (Иафалло, Даути) – 06:25 1:1 – Шайфли (Моррисси, Танев) – 10:59 2:1 – Коннор (Бафлин, Уилер) – 30:21 (5х4) Даллас Старз – Торонто Мэйпл Лифс – 4:7 (1:2, 2:3, 1:2) 0:1 – Марнер – 09:40 1:1 – Радулов (Хейсканен, Сегин) – 17:23 1:2 – Мэттьюс (Райлли, Капанен) – 18:58 2:2 – Сегин (Бишоп, Линделль) – 29:04 2:3 – Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 31:59 (5х4) 2:4 – Хэйнси (Линдхольм, Капанен) – 36:00 2:5 – Таварес (Райлли, Марнер) – 37:00 (5х4) 3:5 – Бенн (Сегин, Радулов) – 38:02 (5х4) 4:5 – Клингберг (Сегин, Радулов) – 42:39 4:6 – Таварес (Зайцев, Марнер) – 44:55 4:7 – Браун (Хэйнси, Райлли) – 56:40 en

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