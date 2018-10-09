В Федерации хоккея Украины разрешили девушке выступать в юношеском ЧУ среди мужчин

Полина Лубинец станет первой девушкой, которая выступит в мужских соревнованиях.

Исполком Федерации хоккея Украины принял решение, как исключение, дать согласие на включение в заявочный список команды «Гладиаторы» из города Днепр и допустить к участию в чемпионате Украины среди юношей 2005 (U-14) года рождения девочку - Полину Лубинец.

Она прошла тестирование на высоком уровне, продемонстрировав один из лучших результатов этой возрастной категории и получила проходные баллы, сообщает официальный сайт ФХУ.

"При условии надлежащего оформления администрацией учебного спортивного заведения всех дополнительных к основной заявки документов, Полина может стать полноправной участницей соревнования", - говорится в сообщении.

Это событие является историческим в украинском хоккее, потому что девушка впервые получила разрешение на выступления в мужском чемпионате.