Анахайм выиграл три игры подряд на старте сезона НХЛ, Детройт - трижды проиграл

Анахайм Дакс выиграли у Детройт Ред Уингз в очном противостоянии в серии буллитов.

"Анахайм" стал первой командой лиги, выигравшей три матча подряд на старте сезона.

С "Дакс" подобное произошло впервые с чемпионата 2006-07, когда они завоевали Кубок Стэнли, сообщает официальный сайт лиги.

В свою очередь, "Детройт" потерпел третье подряд поражение, чего с командой не случалось с сезона 1991-92.

Победная серия "Анахайма" тем более впечатляет, что команду опять, как и в прошлом году, накрыла эпидемия травм. К уже находящимся на лечении Кори Перри, Райану Кеслеру, Патрику Ивзу и Ондржею Каше добавился еще и Райан Гецлаф, получивший травму в третьем периоде встречи с "Аризоной".

В матче с "Ред Уингз" хозяева дважды отыгрывались: Хампус Линдхольм ответил на гол Тайлера Бертуцци, а Якоб Силфверберг - на шайбу Даррена Хельма. Овертайм прошел на встречных курсах с обоюдными шансами на успех, но все решилось в серии буллитов, где Джон Гибсон отразил все три попытки игроков "Детройта", а единственный результативный бросок нанес Трой Терри.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

8 октября.

Айлендерс – Сан-Хосе – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 34 Ли (Барзэл, Бэйли), 2:0 – 45 Мэйфилд (Сизикас), 3:0 – 53 Мартин (Комаров, Филппула), 4:0 – 59 Сизикас (Бойчак)

Вратари: Ленер 35/35 – М.Джонс 26/29

Бостон – Оттава – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Бержерон (Макэвой, Пастрняк), 2:0 – 17 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 2:1 – 22 Дзингел (Смит, Стоун), 3:1 – 27 Вагнер (Курали, Макэвой), 3:2 – 32 Дзингел (Шабо, Демело), 4:2 – 44 Бержерон (Макэвой, Маршанд), 5:2 – 56 Пастрняк (Хара, Бержерон), 5:3 – 57 Райан (Тирни, Демело), 6:3 – 58 Пастрняк (Маршанд)

Вратари: Раск 28/31 – Кондон 24/29

Баффало – Вегас – 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Айкел (Окпосо, Ристолайнен), 2:0 – 24 Айкел (Шири, Райнхарт), 2:1 – 27 Хаула (Маршессо, Карлссон), 3:1 – 28 Сканделла (Берглунд, Окпосо), 4:1 – 29 Поминвилл (Гиргенсонс, Родригес), 4:2 – 50 Маршессо (Карлссон)

Вратари: Хаттон 35/37 – Флери 13/17

Анахайм – Детройт – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Бертуцци (Нильсен, Расмуссен), 1:1 – 30 Линдхольм (Шервуд, Кольяно), 1:2 – 34 Хелм (Ховард, ДеКайзер), 2:2 – 48 Сильверберг (Комтуа, Хенрик)