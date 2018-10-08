Торонто в овертайме обыграл Чикаго, Каролина сломила Рейнджерс в НХЛ

"Лос-Анджелес Кингз" победили "Детройт".

В ночь на 8 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча. О этом сообщает официальный сайт турнира.

«Каролина Харрикейнз» на домашнем льду одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:5. Решающим в матче стал третий период, в котором хозяевам удалось забросить 4 шайбы.

«Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл в овертайме – 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1). В составе победителей хет-трик оформил Джон Таварес, а Остон Мэттьюс забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче одержал победу над «Детройт Ред Уингз» - 4:2. В составе победителей дубль сделал Алекса Иаффало.

Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Рейнджерс – 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)

0:1 – 1 Веси (Фаст, Хэйс) – 00:49 0:2 – 6 Крайдер (Наместников, Хауден) – 09:02 1:2 – 9 Фогеле (Нечас, Уильямс) – 09:07 2:2 – 14 Мартинук (Дж.Стаал, Уильямс) – 14:14 2:3 – 22 Веси (Хитил, Шей) – 22:48 3:3 – 29 Дж.Стаал (Слэвин, Фогеле) – 29:25 3:4 – 31 Бучневич (Хэйс, Деанджело) – 31:41 (5х4) 4:4 – 39 Ферланд (Фолк) – 39:29 4:5 – 44 Крайдер (Деанджело, Фаст) – 44:26 5:5 – 45 Валльмарк (Свечников, Мартинук) – 45:01 6:5 – 50 Свечников (де Хаан, Фолк) – 50:44 7:5 – 51 Фогеле (Дж.Стаал, Уильямс) – 51:31 8:5 – 59 Терявяйнен (Ахо, Ферланд) – 59:29 en

Чикаго Блэкхоукс – Торонто Мэйпл Лифс – 6:7 ОТ (2:2, 1:2, 3:2, 0:1)

1:0 – Тэйвс (Кит, Кагун) – 09:00 2:0 – Дебринкат (Кагун, Кит) – 12:02 2:1 – Капанен (Мэттьюс) – 14:09 2:2 – Мэттьюс (Капанен) – 14:43 2:3 – Таварес (Хайман, Райлли) – 23:56 3:3 – Хэйден (Кит, Йокихарью) – 25:37 3:4 – Таварес (Райлли, Марнер) – 27:37 (5х4) 4:4 – Мэннинг (Куниц, Сибрук) – 42:20 4:5 – Таварес (Марнер) – 49:29 5:5 – Кэйн (Шмалц, Йокихарью) – 58:36 (6х5) 5:6 – Мэттьюс (Гардинер, Марло) – 58:58 6:6 – Кэйн (Шмалц, Йокихарью) – 59:31 (6х5) 6:7 – Райлли (Мэттьюс, Марло) – 60:19 (3х3)

Лос-Анджелес Кингз – Детройт Ред Уингз – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 24 Копитар (Маззин, Ковальчук) – 24:21 1:1 – 28 Манта (Чоловски, Атанасиу) – 28:45 (5х4) 2:1 – 36 ЛаДуэ (Тоффоли) – 36:14 3:1 – 49 Иафалло (Ковальчук) – 49:15 3:2 – 56 Ларкин (Нюквист, Чоловски) – 56:00 (5х4) 4:2 – 59 Иафалло (Тоффоли) 59:39 en