Донбасс вырвал победу у Белого Барса в матче УХЛ

Чемпион Украины дважды уступал по ходу поединка.

В Дружковке состоялся заключительный матч 7-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Белым Барсом». Ранее «Кременчук» в гостях разгромил «Ледяных Волков», а МХК «Динамо» уступил «Днепру».

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Первый период прошёл за преимуществом «Белого Барса»: Сергей Логач открыл счёт в матче, ответом на эту шайбу стал гол в меньшинстве форварда «Донбасса» Виктора Захарова. Однако за 17 секунд до конца двадцатиминутки Даниил Печерских реализовал численное преимущество "барсов", и вновь вывел свою команду вперёд.

Во втором периоде «Донбасс» прибавил в скорости и командном движении, и смог отправить две шайбы в ворота «Белого Барса»: отметились Никита Новиков и Виталий Кирющенков. Третий период также начался с шайбы Виталия Кирющенкова, после чего гости "посыпались" и пропустили ещё дважды от Сергея Кузьмика и Андрея Денискина.

Напомним, что следующие матчи УХЛ состоятся 10 октября: в 17:00 «Ледяные Волки» принимают МХК «Динамо», а в 19:00 – «Днепр» сыграет с «Донбассом».

«Донбасс» - «Белый Барс» 6:2 (1:2; 2:0; 3:0)

Шайбы: 0:1 Логач (Качан, Ядловский), 07:58. 1:1 Захаров (Лялька - меньш.), 19:17. 1:2 Печерских (Таран, Гребеник - двойн. больш.), 19:43. 2:2 Новиков, 31:13. 3:2Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 33:11. 4:2 Кирющенков (Лялька, Гончаров - больш.), 46:57. 5:2 Кузьмик (Кирющенков), 50:55. 6:2 Денискин (Лялька), 51:06.