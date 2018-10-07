Кременчук в поединке 7-го тура УХЛ разгромил Ледяных Волков

Команда из Кременчуга забросила в ворота соперника 9 шайб.

Седьмой тур чемпионата Украины - Украинской хоккейной лиги продолжился в Киеве, где местные «Ледяные Волки» принимали «Кременчук». К этой встрече киевляне подошли на последней строчке в турнирной таблице, а «горожане» заняли второе место с 14 набранными очками.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Первый период кременчужан начали очень уверенно и сходу смогли прошить Никиту Глотова, но уже спустя минуту Руслан Забулонов сравнял счёт на табло. Равными цифры продержались вплоть до конца периода, когда «горожане» смогли сломить оборону противника и ещё дважды отличиться в воротах киевлян.

Во второй двадцатиминутке хозяева площадки смогли сдерживать напор команды Александра Савицкого только первые 10 минут, а далее кременчужане забросили в ворота Никиты Глотова ещё две шайбы, установив счёт 1:5 в свою пользу.

Третий период только утвердил лидерство гостей - кременчужане, казалось, полностью завладели игровым преимуществом и довели счёт в поединке до разгромного, отличившись в воротах «Ледяных Волков» ещё четыре раза. Для киевлян же шайба Руслана Забулонова в первом периоде так и осталась единственной в этой встрече.

Отметим, что в этом матче по две шайбы забросили сразу четверо игроков «Кременчука» - Иван Савченко, Николай Киселёв, Алексей Зайцев и Виктор Тютченко.

Сегодня в 18:00 седьмой тур Украинской хоккейной лиги своим поединком на «Альтаире» закроют «Донбасс» и «Белый Барс».

«Ледяные Волки» - «Кременчук» 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Тютченко, Красильников), 04:42. 1:1 Забулонов (Н. Дворник, Микульчик), 05:30. 1:2 Зайцев (Киселёв, Фурса), 13:55. 1:3 Киселёв (Зайцев, Фурса), 17:16. 1:4 Тютченко (Красильников, Толстушко), 29:56. 1:5 Киселёв (Зайцев, Толстушко - больш.), 32:19. 1:6 Савченко (Ворона), 41:52. 1:7 Зайцев (Киселёв, Фурса), 47:42. 1:8 Тютченко (Красильников, Шиманский), 48:37. 1:9 Савченко (Ворона, Бельский), 49:16.

«Ледяные Волки»: Глотов; Порупа - Забулонов, Бугаев - Чикида, Федосов - Привалихин; Микульчик - Овчинников - Н. Дворник, Шабанов - Шапиро - Черемнов, Алексейчук - Борманис - Гуменюк.

«Кременчук»: Гордюшин; Толстушко - Грицких, Севрюгин - Бельский, Горлушко - Боевых, Савицкий - Гончаров; Тютченко - Красильников - Шиманский, Савченко - Муртищев - Ворона, Киселёв - Фурса - Зайцев, Полищук - Кривошапкин - Чорный.