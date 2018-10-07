Монреаль разгромил Питтсбург, Вегас переиграл Миннесоту в НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одолела по буллитам "Флориду Пантерз".

В ночь на 7 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей, сообщает официальный сайт турнира. В одном из центральных поединков дня "Питтсбург Пингвинз" разгромно уступил дома "Монреалю" - 1:5. Питтсбург Пингвинз – Монреаль Канадиенс – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) 0:1 – Галлахер (Дано, Татар) – 11:08 0:2 – Байрон (Петри, Лехконен) – 15:56 0:3 – Байрон (Лехконен, Доми) – 23:43 0:4 – Армия (Петри, Байрон) – 34:05 (4х5) 1:4 – Шейэн (Летанг, Спронг) – 37:10 1:5 – Юдон (Шоу) – 50:08 Тампа-Бэй Лайтнинг – Флорида Пантерз – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) 0:1 – Макдональд (Юбердо, Трочек)- 05:58 1:1 – Чирелли (Макдона) – 50:45 (4х5) 2:1 – Миллер – 65:00 ПБ Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 1:0 – Шири (Миттлстадт, Ристолайнен)- 13:15 (5х4) 2:0 – Шири (Айкел, Райнхарт) 21:42 (5х4) 2:1 – Хауден (МакКуайд, Спунер) – 55:21 3:1 – Айкел 59:58 en Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) 1:0 – Дамба (Койл) – 09:23 1:1 – Пачиоретти (Миллер, Маршессо) – 58:29 (6х5) 1:2 – Хаула – 65:00 ПБ Колорадо Эвеланш – Филадельфия Флайерз – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) 1:0 – Уилсон (Джонсон, Керфут) – 01:35 1:1 – Кутюрье (Жиру, Конекны) – 07:30 2:1 – Комфер (Жирар) – 12:58 2:2 – Воробьев – 22:00 3:2 – Ландескуг (Джонсон, Маккиннон) – 47:18 4:2 – Уилсон (Керфут, Седерберг) – 56:21 (5х4) 5:2 – Маккиннон (Джонсон, Рантанен) – 58:45 en Калгари Флэймз – Ванкувер Кэнакс – 7:4 (2:2, 1:2, 4:0) 1:0 – Линдхольм (Джиордано, Броди) – 00:12 1:1 – Петтерссон (Эрикссон, Голдобин) – 13:15 1:2 – Саттер 16:38 (4х5) 2:2 – Джиордано (Линдхольм, Броди) – 17:08 2:3 – Петтерссон (Хорват, Эдлер) – 22:52 (5х4) 3:3 – Годро (Ткачак, Монахан) – 29:31 (5х4) 3:4 – Хорват (Эдлер, Петтерссон) – 36:58 (5х3) 4:4 – Монахан (Ткачак, Годро) – 49:27 (5х4) 5:4 – Линдхольм (Ткачак, Годро) – 54:28 (5х4) 6:4 – Царник (Ткачак, Джиордано) – 58:22 en 7:4 – Фролик – 59:24 en Нью-Йорк Айлендерс – Нэшвилл Предаторз – 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) 0:1 – Арвидссон (Суббан, Форсберг) -03:42 1:1 – Барзэл (Бэйли) – 12:01 1:2 – Экхольм (Суббан, Сиссонс) – 16:56 2:2 – Филппула (Сбиса, Фриц) – 22:46 2:3 – Смит (Эллис, Террис) – 33:30 2:4 – Арвидссон (Битетто, Джохансен) – 36:42 3:4 – Ли (Барзэл, Бэйли) – 39:31 (5х4) Торонто Мэйпл Лифс – Оттава Сенаторз – 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) 0:1 – Демело (Шабо, Смит) – 09:42 1:1 – Райлли (Хайман, Марнер) – 20:29 2:1 – Мэттьюс (Эннис, Марло) – 21:10 2:2 – Шабо (Смит, Бедкер) – 23:49 2:3 – Тирни (Дзингел) – 24:27 3:3 – Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 38:20 (5х4) 3:4 – Шабо (Андерсон, Райан) – 41:42 3:5 – Стоун (Дюшен) - 59:35 en Даллас Старз — Виннипег Джетс - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) 1:0 – А. Радулов (Сегин, Кэррик) – 08:23 2:0 – Сегин (Бенн, Спецца) – 11:18 (5x4) 2:1 – Коннор (Моррисси, Труба) – 22:10 3:1 – Бенн (Спецца, А. Радулов) – 27:26 (5x4) 4:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 47:38 (5x4) 5:1 – Сегин (А. Радулов) – 52:41 Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкхоукс – 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1) 1:0 – Парайко (О'Райлли, Марун) – 14:42 (5х4) 2:0 – Тарасенко (О?Райлли) – 17:22 2:1 – Тэйвс (Дебринкат, Густафссон) – 18:30 2:2 – Кэйн (Шмалц) – 21:33 2:3 – Крюгер (Шмалц, Кэйн) – 30:25 3:3 – Тарасенко (О'Райлли, Марун) – 43:58 (5х4) 4:3 – Батлер (Шварц, Барбашев) – 44:20 4:4 – Тэйвс (Дебринкат, Йокихарью) – 46:59 4:5 – Тэйвс (Йокихарью, Саад) – 62:20 (3х3) Аризона Койотс – Анахайм Дакс – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 0:1 – Комтуа (Сильверберг, Фаулер)- 29:28 Нью Джерси Дэвилз – Эдмонтон Ойлерз – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) 1:0 – Палмьери (Сиверсон) - 00:59 1:1 – Лучич (Макдэвид, Драйзайтль) – 04:01 2:1 – Палмьери (Батчер, Хишир) – 22:02(5х4) 3:1 – Зейджак (Вуд) – 23:11 4:1 – Зейджак (Вуд) – 45:27 4:2 – Драйзайтль (Лучич, Макдэвид) – 51:32 5:2 – Ноэсен (Ватанен, Мюллер) – 58:31

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter