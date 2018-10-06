МХК «Динамо» дома уступило херсонскому «Днепру» в матче УХЛ

Игра в Харькове завершилась со счетом 1:4

Седьмой тур чемпионата Украинской хоккейной лиги стартовал в Харькове, где местное МХК «Динамо» принимало лидера турнирной таблицы «Днепр».

Сходу херсонцы завладели игровым преимуществом и фактически сразу распечатали Тимура Мамедова – на четвёртой минуте Никита Коваленко хорошо отыграл на добивании после броска Ивана Золотухина, а на середине периода Никита Макарицкий увеличил счёт на табло, сделав счёт 0:2 в пользу «Днепра», сообщает официальный сайт лиги.

МХК «Динамо» в свою очередь, смогло только заставить понервничать голкипера команды противника, но до голевых результатов свои атаки подопечные Александра Сеуканда так и не довели.

И только во второй двадцатиминутке в ответ на шайбу Никиты Коваленко, который таким образом оформил дубль, Никита Олейник смог пробить Олега Петрова и сократить отставание между командами. Во втором периоде заметно активизировались харьковчане, но всё же их ошибки вновь и вновь приводили к опасным моментам у ворот Тимура Мамедова.

В заключительном периоде херсонская команда только наращивала свой прессинг, что отразилось и на табло – Роман Мацейко забросил четвёртую шайбу в ворота Тимура Мамедова, установив окончательный счёт 1:4. Команда Александра Сеуканда хоть и пыталась отыграться, но ещё раз прошить Олега Петрова у них так и не удалось.

Завтра, 7 октября, седьмой тур УХЛ своими встречами продолжат в 13:30 «Ледяные Волки» и «Кременчук», а потом в 18:30 «Донбасс» встретится с «Белым Барсом».

МХК «Динамо» – «Днепр» 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Жвачкин, Золотухин), 4:15; 0:2 Макарицкий ( Пугачёв, Мацейко), 7:47; 0:3 Коваленко (Жвачкин, Пугачёв), 23:58; 1:3 Олейник (Ромащенко, Дегтярёв - больш.), 25:37; 1:4 Мацейко ( Брага, Макарицкий), 56:09.