Лос-Анджелес проиграл Сан-Хосе в первом матче НХЛ в сезоне

Игра завершилась в овертайме со счетом 2:3.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Лос-Анджелеса" провел первый матч в новом сезоне и уступил в нем "Сан-Хосе".

"Шаркс" играли лучше, выглядели более цельно и перебросали соперника со счетом 33-21. Если бы не 30 сэйвов Джонатана Куика, все могло быть намного хуже, сообщает официальный сайт лиги.

"Сан-Хосе" повел со счетом 2:0 к 14-й минуте первого периода за счет голов Тимо Майера и Эвандера Кейна. "Кингз" выровняли ситуацию благодаря шайбам Анже Копитара и Тайлера Тоффоли. В овертайме "Кингз" прозевали атаку по краю, вследствие которой Кевин Лабанк с передач Логана Кутюра и Эрика Карлссона принес "Шаркс" два очка. Для Карлссона, проведшего на льду 29 минут, очко стало первым после обмена из "Оттавы".

Очень плохо у "Лос-Анджелеса" действовало большинство - ни одного реализованного шанса из пяти при всего шести бросках. Впрочем, "Шаркс" в этом компоненте тоже не блистали - один бросок за шесть минут игры "пять на четыре".

Нападающий "Шаркс" Джо Торнтон, перед началом сезона сбривший бороду, провел 1495-й матч в карьере и по этому показателю сравнялся на 20-м месте в истории лиги с Филом Хаусли.

Национальная хоккейная лига (НХЛ).

Регулярный чемпионат 2018/19.

5 октября Коламбус

Блю Джекетс – Каролина Харрикейнз – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Мартинук (Свечников) – 01:43 1:1 – Дубински (Савар) – 12:58 1:2 – Ахо (Ферланд, Терявяйнен) – 26:33 1:3 – Ферланд (Ахо) – 45:30

Вратари: Бобровский – Макэлини

Броски: 32 (13-10-9) – 15-8-12)

Штраф: 2 (0-0-2) – 6 (0-4-2)

Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс – 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Майер (Торнтон, Влэшик) – 09:42 0:2 – Кэйн (Донской, Суомела) – 13:48 1:2 – Копитар (Форборт, Иафалло) – 17:15 2:2 – Тоффоли (Пирсон) – 20:37 2:3 – Лабанк (Кутюр) – 62:54 (3х3)

Вратари: Куик - Джонс

Броски: 21 (8-8-5-0) – 33 (9-12-10-2)

Штраф: 6 (0-2-4-0) – 10 (2-6-2-0)