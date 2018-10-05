В матче "Питтсбурга" и "Вашингтона" в НХЛ было забито 13 голов

Игра завершилась победой Пингвинз в овертайме со счетом 7:6.

В ночь на пятницу "Питтсбург" в потрясающем матче обыграл "Вашингтон" во второй день нового сезона в Национальной хоккейной лиге.

Давние соперники выдали потрясающий спектакль, который закончился голом Криса Летанга в овертайме, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Вашингтон" трижды вел в счете (2:1, 3:2 и 4:3) и дважды проигрывал (0:1 и 4:6), в третьем периоде забил два гола за 21 секунду, сравняв счет (6:6), но нарушение Евгения Кузнецова на Сидни Кросби в овертайме стало для действующего обладателя Кубка Стэнли роковым.

"Хорошее начало, особенно в свете того, как грустно завершился прошлый сезон", - сказал Летанг.

От начала до конца матч отыграли Брэйден Холтби (34 сэйва) и Мэтт Мюррей (30). "Питтсбург" реализовал два шанса при численном перевесе из шести, а "Кэпиталз" не воспользовались ни одним из двух удалений.

4 октября

Баффало — Бостон 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Питтсбург — Вашингтон 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0)

Каролина — Нью-Йорк Айлендерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Оттава — Чикаго 3:4 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 0:1)

Детройт — Коламбус 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Сент-Луис — Виннипег 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Даллас — Аризона 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Колорадо — Миннесота 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Вегас — Филадельфия 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)