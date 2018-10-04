«Белый Барс» в овертайме переиграл «Ледяных Волков» в матче УХЛ

Киевская команда смогла отыграться после трёх пропущенных шайб.

В Белой Церкви состоялся матч шестого тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Белый Барс» принимал «Ледяных Волков».

Накануне матча команды занимали 5 и 6 места в турнирной таблице, и победа одного из клубов гарантировала подъём минимум на 1 позицию, сообщает официальный сайт лиги.

Уже в первом периоде «Белый Барс» дважды реализовал численное преимущество благодаря точным броскам Ярослава Панченко и Евгения Тимченко. Упрочил преимущество белоцерковцев Даниил Печерских, и к середине поединка «Ледяные Волки» проигрывали 0:3.

Однако боевой настрой, о котором главный тренер "волков" Николай Сидоров говорил в интервью, проявился в этом матче. Сначала Михаил Бугаев мощным "прошил" голкипера «Белого Барса», а затем Сергей Микульчик и Алексей Черемнов довели счёт до равного – 3:3 после второго периода.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: отметились Иван Панов и Соломон Шапиро. Третий раз в сезоне игра перешла в овертайм, однако там удача была на стороне «Белого Барса» – Евгений Тимченко отправил шайбу в ворота "волков", и принёс победу своей команде.

Следующий матч «Ледяные Волки» сыграют 7 октября в 13:30 против «Кременчука». В этот же день, но в 18:00, «Белый Барс» проведёт выездной матч против «Донбасса».

«Белый Барс» - «Ледяные Волки» 5:4 ОТ (2:0; 1:3; 1:1; 1:0)

Шайбы: 1:0 Панченко (Ромахин - больш.), 04:11. 2:0 Тимченко (Таран - больш.), 07:12. 3:0 Печерских (Тимченко, Таран), 26:18. 3:1 Бугаев (Шапиро, Черемнов), 30:02. 3:2 Микульчик (Овчинников, Глотов - меньш.), 36:36. 3:3 Черемнов (Шабанов, Овчинников), 37:40. 4:3 Панов (Тимченко, Печерских), 43:03. 4:4 Шапиро (Черемнов, Шабанов - больш.), 47:45. 5:4 Тимченко (Печерских, Таран), 61:58.