«Донбасс» в Харькове уверенно обыграл МХК «Динамо» в матче УХЛ

Хет-триком в составе дончан отметился Андрей Денискин

Шестой тур чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги продолжился в Харькове, где местное МХК «Динамо» принимало донецкий «Донбасс».

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу дончан, сообщает официальный сайт лиги.

Сходу поединка дончане показали, что нацелены увезти из Харькова три очка и реабилитироваться за два проигранных поединка. Это отразилось и на табло – Андрей Денискин и Виталий Лялька смогли отличиться в воротах Тимура Мамедова. Харьковчане, в свою очередь, хоть и пытались организовать опасную атаку на ворота противника, но пробить Богдана Дьяченко у них всё же не получилось.

Только во второй двадцатиминутке харьковчанам удалось распечатать ворота голкипера «Донбасса», сократив таким образом разрыв между командами. Но подопечным Юлиуса Шуплера такой расклад был не по душе, и уже через 4 минуты Илья Коренчук вернул преимущество в две шайбы для своего клуба.

Заключительный отрезок встречи харьковчане начали на кураже и смогли дважды пробить Богдана Дьяченко, сократив отставание до минимума. Но уже под конец периода усталость дала о себе знать и «Донбасс» на характере смог отметиться в воротах харьковчан ещё трижды, установив окончательный счёт 3:6.

Как сообщал УНИАН, накануне «Кременчук» нанёс первое поражение в сезоне херсонскому «Днепру» в серии послематчевых бросков.

МХК «Динамо» - «Донбасс» 3:6 (0:2, 1:1,2:3 )

Шайбы: 0:1 Денискин (Лялька, Смирнов), 6:00; 0:2 Лялька (Денискин, Смирнов), 15:12; 1:2 Ромащенко (Матвиенко - больш.), 26:28; 1:3 Коренчук (Лялька), 30:53; 1:4 Денискин (Игнатенко, Лялька), 41:23; 2:4 Халин (Худяков), 47:06; 3:4 Кобиков (Скребела), 51:46; 3:5 Захаров (Гончаров, Кирющенков), 55:21; 3:6 Денискин (Игнатенко - пустые ворота), 59:49